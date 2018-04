Poder para el pueblo: la educación y la participación política

About the author

Pablo Collada es director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente en Santiago de Chile, es un sociólogo mexicano que lleva más de 15 años trabajando en el ámbito del desarrollo social en temas como educación, juventud, género y participación ciudadana en América Latina y, más recientemente, en la intersección entre lo digital y lo presencial.

Pablo Collada is executive manager of the Fundación Ciudadano Inteligente in Santiago de Chile, is a Mexican sociologist who has been working for more than 15 years on social development in the fields of education, youth, gender and citizen participation and, more recently, on the intersection between face-to-face and digital experience