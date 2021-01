Por qué el 2021 es la última oportunidad para evitar el colapso del clima

En lugar de gastar miles de millones para devolver a las economías nacionales a su curso destructivo, los gobiernos deben en cambio forjar un camino diferente desencadenando un vasto programa de inversiones para descarbonizar la economía mundial tan rápido como sea posible, y llevar nuestra huella ambiental dentro de límites justos y sostenibles.

Los países del Norte Global, que han desempeñado un papel desproporcionado en su contribución al colapso del medio ambiente, tienen la obligación moral de dar el ejemplo, apoyando al mismo tiempo una transición mundial justa. Además de situar la economía mundial en una senda más sostenible, esto crearía una nueva ola de empleos altamente cualificados y con bajas emisiones de carbono. De manera crucial, haría mucho menos probables los futuros brotes de enfermedades de origen animal como la Covid-19.

Algunos se preguntarán si podemos permitirnos tal empresa. Pero la pandemia ha demostrado que la asequibilidad es siempre una cuestión política, no técnica. Los bancos centrales han creado billones de dólares para sostener las economías durante la crisis, re-direccionar ni que sea una fracción de esto hacia las inversiones ecológicas podría poner al mundo en camino de cumplir el objetivo de la temperatura de 1,5ºC. Con los tipos de interés en mínimos históricos, nunca ha habido un mejor momento para impulsar la transición verde. La cuestión no es si podemos permitirnos hacer esto, sino si podemos permitirnos no hacerlo.

En 2008 rescatamos a los bancos. Esta vez, debemos rescatar el planeta.

La hora de la verdad para las superpotencias de carbono

Aprender las lecciones correctas de la Covid-19 será crítico, pero está lejos de ser el único evento importante de este año. Cuando se trata de cumplir con nuestros objetivos climáticos, en ningún lugar es más importante lo que está en juego que en las dos economías más grandes del mundo: los EE.UU. y China.

Juntos, estos dos países son responsables de casi la mitad de todas las emisiones mundiales, y será virtualmente imposible evitar la catástrofe climática sin que ambos hagan cambios radicales. Nos guste o no, gran parte del poder para reducir materialmente la huella de carbono de la humanidad reside en Washington y Beijing. Afortunadamente, el año 2021 se perfila como un año decisivo en ambos países.

A finales de este mes, Joe Biden reemplazará a Donald Trump como el 46º presidente de los Estados Unidos. Frente a la creciente presión de los defensores del clima, Biden anunció que se asegurará de que los EE.UU. llegue a las emisiones netas cero a más tardar en 2050. Sin embargo, algunos temen que unja vez en el poder Biden será enfático en la retórica pero parco en la acción concreta. Y con un sistema político inundado de dólares de combustibles fósiles y de negacionistas del cambio climático, hay dudas sobre si puede cumplir, incluso si lo intentara.