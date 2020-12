Las naciones de las Américas deben garantizar que todo el mundo tenga acceso a las vacunas contra la Covid-19

Aunque muchos Estados de las Américas han sido claves en el apoyo al mecanismo del C-TAP, varios guardan silencio, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Colombia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y lo más importante: ningún país ha exigido a las empresas que se unan al mecanismo del C-TAP como requisito previo para firmar los acuerdos de compra de dosis de vacunas. En muchos casos, los países están utilizando las normas de comercio internacional y las leyes nacionales, que a menudo imponen licencias exclusivas, o normas de patente, para preservar los secretos comerciales y el conocimiento científico de las empresas.

Estas normas comerciales no tienen por qué ser un corsé que mantenga el secreto en torno a esta información e inhiba la disponibilidad a bajo costo de vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas. El Consejo General de la Organización Mundial del Comercio se reunirá el 17 de diciembre para decidir sobre una propuesta planteada en octubre por los gobiernos de India y Sudáfrica, que permitiría a los países no conceder ni aplicar patentes y otros derechos específicos de propiedad intelectual (como las patentes y las licencias) relativos a los productos para la Covid-19 hasta que se haya alcanzado la inmunidad colectiva mundial. Algunos países de las Américas, como Brasil, Canadá y Estados Unidos, se han opuesto abiertamente a esta propuesta. Otros actores importantes como México, aún no se han decidido.

Las Américas no sólo están asoladas por la desigualdad en los ingresos, sino también por la desigualdad en el acceso a la salud. Pueblos indígenas, comunidades de color, comunidades migrantes y refugiadas, personas que viven en asentamientos informales y mujeres, son algunos de los grupos cuyo acceso a la salud se ve socavado por condiciones sociales preexistentes que los afectan de forma desproporcionada. Si los países de la región no dan ejemplo trabajando juntos y recabando conocimiento científico en beneficio de todas las personas, estas poblaciones marginadas —especialmente en los países más pobres— seguirán soportando la carga de esta penosa pandemia, que ha provocado los confinamientos más largos del mundo en este hemisferio.

Las naciones de las Américas deben trabajar juntas para garantizar que nadie se queda atrás a la hora de proporcionar vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas de Covid-19 para todas las personas. Es hora de que pidan a las empresas que colaboren con el mecanismo del C-TAP y se comprometan a apoyar la propuesta de eximir a los productos médicos de las normas de comercio de la OMC. La única manera de dejar atrás el Covid-19 es garantizar que estamos en esto todas y todos juntos, y eso significa que haya un acceso justo a las vacunas para todo el mundo.