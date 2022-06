La apuesta de Petro por la paz total

El primero es el sentido que Petro le da a la paz. Petro parece apartarse de la “paz chiquita” o “paz fragmentada”, términos que ha usado para referirse a los acuerdos de paz entre organizaciones armadas no estatales y el Estado colombiano que por lo general terminan en procesos de desarme, desmovilización y reincorporación, pero no en transformaciones estructurales para la sociedad colombiana. Una excepción es el último acuerdo con las antiguas FARC-EP, firmado en 2016, que desafortunadamente no se ha implementado integralmente para mostrar su potencial transformador.

Al apartarse de esa visión, Petro considera que la “paz total” es una apuesta para la conciliación nacional y la convergencia de diferentes sectores sociales, políticos y económicos que deben devenir en un “Gran Acuerdo Nacional” para impulsar la paz como derecho, de acuerdo con la Constitución de 1991, y que, sí o sí, debe incluir un plan de choque para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 –con sus respectivas revisiones–, reactivar los diálogos con el ELN e impulsar sometimiento a la justicia de otros grupos armados. Es decir, la desactivación de estos grupos –la sumatoria de “paces chiquitas”– es un elemento que permitirá sentar las condiciones para avanzar en la solución de problemas estructurales.

Otro elemento tiene que ver con el reinicio de los diálogos con el ELN. Petro ha insistido en que se debe hacer eficazmente, con base en la Agenda de Diálogos de Quito de 2017, y frente a lo cual ya hubo buenas señales por parte de los delegados de ese grupo que aún están en Cuba y de la comunidad internacional, cuyos buenos oficios y canales de comunicación nunca cesaron durante el gobierno de Duque.

Sin embargo, el país parece aún no entender que el ELN no quiere recibir un tratamiento de segunda ni que un eventual proceso de paz sea una adenda al proceso con las antiguas FARC-EP. Tampoco parece entenderse un aspecto crucial: la tensión entre diálogos y negociación que obedece a la visión de paz del ELN y al diseño de la agenda de Quito. Según ésta, mientras que los diálogos se dan entre el Estado y el ELN, la negociación avanzaría con el desarrollo del punto 3 de esa agenda (“transformaciones para la paz”) por medio de la participación de la sociedad civil para tomar decisiones o “propuestas transformadoras” sobre temas estructurales (pobreza, corrupción, medio ambiente, entre otros).

A medida que se implementen estos cambios, el ELN dejaría paulatinamente las armas. ¿Cuántos años tomaría este proceso? ¿Está dispuesto el gobierno electo a un posible desgaste con una organización que jamás ha negociado con el Estado colombiano, salvo diálogos desde los años 90?

Es importante que se replantee la Agenda de Quito para acotar los diálogos, retomar los avances sobre los mecanismos de participación de la sociedad civil que se alcanzaron entre 2017 y 2018, y delimitar los temas de negociación con tiempos más realistas que aguante la sociedad colombiana y afecte lo menos posible la gobernabilidad del presidente electo.

De igual manera, los buenos oficios de la comunidad internacional y la iglesia colombiana deben propender por fortalecer las iniciativas de los acuerdos humanitarios para disminuir la violencia y afectaciones sobre la población civil, y garantizar la participación de la sociedad civil o diálogo amplio.