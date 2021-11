Barbados: una fuerza pequeña pero poderosa para incitar a la acción climática

He aquí algunos extractos clave:

"Si utilizara el discurso que me han preparado para pronunciar hoy, sería una repetición. Una repetición de lo que han escuchado de otros, y también de mí. Igualmente, ¿cuántas veces más nos encontraremos en una situación en la que digamos lo mismo una y otra vez para quedar en nada? Amigos míos, no podemos seguir haciéndolo. Y pido simplemente que recordemos hace tres años, cuando pronuncié mi primer discurso. Dije a la comunidad internacional que el mundo se parecía mucho a lo que era hace cien años. Barbados dejó clara esa posición. Lamentablemente, no hemos venido a decir que se lo dijimos. Pero hemos venido a decir que la aguja no se ha movido, y que no hemos visto suficiente acción en nombre de los pueblos de este mundo”.

"¿Cuánto más debemos hacer antes de que llegue el liderazgo global, moral y estratégico que nuestro mundo necesita? ¿Cuánto más debe aumentar la temperatura global antes de que pongamos fin a la quema de combustibles fósiles? ¿Y cuánto más debe subir el nivel del mar en los pequeños estados insulares en desarrollo antes de que los que se beneficiaron del almacenamiento de gases de efecto invernadero contribuyan a las pérdidas y daños que ocasionaron en lugar de pedirnos que desplacemos el espacio fiscal que tenemos para el desarrollo para curar los daños causados por la codicia de otros? ¿Y cuántos huracanes más deben destruir, devorar las langostas y sumergir las islas antes de que reconozcamos que 100.000 millones de dólares en adaptación no son suficientes? La respuesta es que estamos esperando un liderazgo global, moral y estratégico urgente”.

"¿Cuántas crisis más deben golpear antes de que veamos un sistema internacional que deje de dividirnos y comience a levantarnos? ¿Cuántas veces tiene que venir gente a este podio, y hablar de la difícil situación de la gente en Cuba y Haití y ver que se hace muy poco para levantar el piso del desarrollo social para dar a esa gente el derecho a perseguir ambiciones legítimas?”

"¿Cuántas crisis y catástrofes naturales más antes de que veamos que las viejas convenciones de la ayuda hacen que la asistencia no llegue a los que más la necesitan y a los más vulnerables? ¿Quién defenderá el progreso?

"¿Y cuánto más ricas deben ser las empresas tecnológicas? Las cinco principales empresas tecnológicas tienen una capitalización de mercado de 9,3 millones de dólares. ¿Cuánto más ricas serán antes de que nos preocupemos por el hecho de que tan pocos de nosotros tengamos acceso a los datos y al conocimiento y que nuestros hijos se vean privados de las herramientas que necesitan para participar en la educación en línea? La respuesta es que tenemos los medios para dar a cada niño de este planeta una tableta. Y tenemos los medios para dar a cada adulto una vacuna, y tenemos los medios para proteger a los más vulnerables de este planeta de un cambio de clima - y elegimos no hacerlo. No es porque no tengamos lo suficiente, es porque no tenemos la voluntad de distribuir lo que tenemos”.

"Y es también porque, lamentablemente, los pocos sin rostro no soportan suficientemente las consecuencias. ¿Cuántos líderes más deben venir a este podio y no ser escuchados antes de que dejen de venir? ¿Cuántas veces deberemos dirigirnos a una sala vacía de funcionarios en una institución que fue concebida para los líderes para discutir con ellos el avance necesario para evitar otra gran guerra o los otros grandes desafíos de la humanidad?”

"¿Cuántas veces nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo las mujeres de color y los hombres de color y las mujeres de época son atacados por los dirigentes de las organizaciones internacionales de forma desproporcionada? Y sí, ¿cuántas veces más habrá que satisfacer las grandes necesidades simplemente con palabras bonitas y no tener ante nosotros la oportunidad necesaria para evitar el nacionalismo y el militarismo? La respuesta es que esta época se parece peligrosamente a la de hace un siglo. Una época en la que estábamos en vísperas de la Gran Depresión, una época en la que luchamos contra una pandemia similar, y una época en la que el fascismo, el populismo y el nacionalismo condujeron a la diezma de poblaciones que son demasiado horrendas para que podamos siquiera contemplarlas. Nuestro mundo no sabe con qué está jugando. Y si no controlamos este fuego, nos quemará a todos.”

"Como dije hace dos años, esto no es ciencia ficción. Es nuestra realidad. ¿Quién se pondrá de pie aquí y apoyará [al secretario general] para darle el mandato a nuestras instituciones, ya sea la OMS, el FMI, el Banco Mundial o los bancos regionales de desarrollo o las instituciones de desarrollo, quién les dará el mandato para seguir adelante si seguimos negándonos a reunir la voluntad política para afrontar lo que sabemos que debemos?”

En palabras de Robert Nesta [Bob] Marley, "¿quién se levantará y se pondrá de pie? ¿Quién se levantará y defenderá los derechos de nuestro pueblo? ¿Quién se levantará en nombre de todos los que han muerto en esta horrible pandemia, los millones? ¿Quién se levantará en nombre de todos los que han muerto a causa de la crisis climática? ¿O quién se levantará en nombre de los pequeños estados insulares en desarrollo que necesitan 1,5°C para sobrevivir mientras vamos a la COP26? ¿Quién, quién dará la cara? No con una pequeña muestra, sino con un progreso real.