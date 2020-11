Escuchando a los chilenos en medio del estallido: Liberación emocional, reflexividad y el regreso de la palabra 'pueblo'

Miedo, inseguridad e inestabilidad

La masividad de la protesta y la violencia del estallido el 18/O, la represión policial y militar, la reacción de los manifestantes y las vulneraciones de derechos humanos posteriores, fueron temas que ocuparon una parte importante de la conversación en los grupos focales. Inicialmente, los participantes se centraron en discutir sobre la violencia de las manifestaciones. La apreciación de los participantes estaba lejos del blanco y negro, pues sintéticamente surgieron cuatro posturas: el apoyo a las demandas, pero rechazando la violencia; la evaluación de que las demandas se ven empañadas por la violencia; la justificación de ciertas formas de violencia y la tolerancia frente a la violencia.

Enseguida, en lugar de derivar hacia juicios sobre formas específicas de violencia como las barricadas o métodos de acción represiva de la policía, los participantes dirigieron la conversación hacia lo duro que habían sido esos días para la gente corriente. El diálogo se orientó a la inseguridad de las personas y a la inestabilidad -principalmente laboral- como efecto del estallido. Esto es descrito en un grupo de estrato bajo recién tres semanas después del 18/O, en el que A.D., dueña de casa, residente en la comuna de San Ramón, se refirió al técnico en máquinas de un taller metalmecánico representado en una de las tarjetas: “Este caballero que vive en Lo Espejo (…) está con el temor. Supongamos que tiene un auto, tiene que irse a su lugar de trabajo (…): ¿va a haber bencina, no va a haber bencina, lo van a quemar, no la van a quemar?”[2] La dueña de casa enfatizó que no es lo mismo ver noticias por televisión que vivirlo: el técnico “ni duerme en la noche” pensando que si queman el taller, se queda sin trabajo.