Colombia aprobó el sucidio asistido y se convierte en pionera en América Latina

La demanda para despenalizar el SMA ante la Corte Constitucional fue presentada por Camila Jaramillo Salazar y Lucas Correa Montoya, del laboratorio de derechos económicos, sociales y culturales Desc Lab. Elos fueron los mismos abogados que acompañaron jurídicamente a Marta Sepúlveda, la primera mujer que accedió a la eutanasia en Colombia sin ser paciente terminal.

El fallo dio pie a opiniones encontradas: muchos colombianos lo apoyaron y celebraron, y muchos otros afirmaron que es una excusa que disimula las deficiencias de las instituciones médicas del país, que no pueden asegurar la vida. Quienes lo apoyan afirman que es un paso más para hacer real el derecho a morir dignamente.

Un ejemplo es Jorge Merchán Price, médico de la Universidad Javeriana, quien afirmó que "En el caso de la eutanasia y en el caso de suicidio asistido, no es función del médico participar en ello y es absolutamente anti ético y va en contra de los valores que defiende el médico y que son inherentes a la medicina".

A esto Merchán Price añadió que "En los últimos años, hemos visto cómo la soberbia de la Corte Constitucional no tiene límites. En primer lugar, la Corte Constitucional no tiene el poder de decirle a los médicos cuáles son sus funciones, y una de sus funciones no es precisamente la de matar. Se les olvida que la autoridad de la ley no está por encima de la autoridad moral que confiere la dignidad de la profesión médica".