La crisis de la OMC y la quiebra del orden económico mundial

Esta parálisis es alarmante. Como organismo encargado de garantizar que los intercambios comerciales entre los países se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible, y de promover un orden comercial internacional basado en la transparencia, la no discriminación y la reciprocidad, la OMC tiene un rol central en el funcionamiento de la economía mundial que ahora no ejerce. Aunque no hace parte de la ONU ni de las instituciones financieras multilaterales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional), la OMC reúne a 164 miembros que representan el 98% del comercio mundial.

Las raíces de la crisis

La creación de la OMC en 1995 fue el resultado de siete años de negociaciones para modificar el acuerdo GATT, firmado en 1947 por un grupo reducido de países industrializados, con el fin de adaptar las reglas del comercio internacional a la realidad de una economía en globalización y en la cual los países en vías de desarrollo comenzaban a jugar un papel cada vez más preponderante.

Una nueva negociación comenzó en 2001, conocida como la Ronda de Doha, con el objetivo de profundizar aún más la liberalización del comercio y de lograr un nuevo acuerdo comercial internacional que respondiera a las necesidades y dificultades de los países menos desarrollados.

Sin embargo, veinte años después, las negociaciones siguen estancadas, debido principalmente a la resistencia de la Unión Europea y de Estados Unidos para modificar sus políticas de protección a la agricultura y a la falta de una posición conjunta al respecto entre los países en vías de desarrollo.

A esto se suman las dificultades generadas por los mecanismos que buscan asegurar el funcionamiento democrático de la OMC, como la aprobación por consenso y la obligación para los países de adherir a la totalidad los acuerdos (la OMC administra actualmente más de 60), las cuales han llevado a que los países prefieran firmar tratados de libre comercio bilaterales fuera del organismo.

La crisis de la OMC se agudizó con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017. Bajo la bandera nacionalista de “América Primero”, su gobierno ha llevado a cabo un férreo ataque a los organismos multilaterales, incluyendo a la OMC, y ha adoptado medidas proteccionistas con la promesa de sacar a su país de la posición desventajosa en la que, según él, se encontraba su país por culpa de las políticas económicas liberales de sus antecesores.