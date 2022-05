Los raizales, perdedores del pleito entre Colombia y Nicaragua

Gran parte de estos problemas son producto de la sobrepoblación, a la que Luz Marina se refiere como “la madre de la mitad de la problemática que tiene San Andrés hoy día”. La isla más grande del archipiélago tiene un área de 26 km², pero en ella viven cerca de 80.000 personas, de las cuales sólo un tercio se reconocen como raizales. “En el futuro inmediato San Andrés va a ser inviable, va a colapsar, porque ya no hay espacio, la gente ya no aguanta, no se respira”, agrega Luz Marina.

La sobrepoblación ha exacerbado la competencia por los recursos y las oportunidades, la degradación del medio ambiente y el deterioro del tejido social. Adicionalmente, al haberse convertido en una minoría en su propio territorio, los raizales se ven cada vez más marginados del desarrollo económico y de la toma de decisiones que los afectan directamente.

Como si fuera poco, a esto hay que sumarle el impacto que genera la llegada de cerca de un millón de turistas cada año, que de acuerdo con Luz Marina “no representa muchos ingresos ni progreso para los raizales, pero que sí implica pobreza y sobreexplotación de los recursos naturales”.