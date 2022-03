Venezolanos refugiados en Colombia: la segunda mayor crisis migratoria mundial

Jorge Luis ha visto pasar a miles de caminantes por Pamplona en los dos años que lleva desde Barquisimeto, ciudad del noroeste de Venezuela. El antiguo policía de tráfico, ahora de mediana edad, pasa el día frente al hospital de la ciudad, donde dirige el tráfico y vigila los coches aparcados a cambio de unas monedas. "Es mejor que nada", dice. Luis también quiere animar a los senderistas. "Hablo con muchos de ellos e intento motivarlos, ayudarlos a seguir adelante", dice.

Colombia ha sido generosa con los migrantes venezolanos, proporcionándoles mucho más que la ayuda informal ofrecida en Pamplona. El país acoge a más de 1,8 millones de venezolanos, es decir, cerca del 32% de todos los migrantes venezolanos en América Latina, según el Banco Mundial. En febrero de 2021, el presidente Iván Duque anunció un nuevo Estatuto de Protección Temporal por diez años para los venezolanos que ya están en Colombia. Luis agradece la protección.

Sin embargo, el estatus le ha hecho ver que no volverá a casa pronto. Mira a su mujer, que vende tinto caliente, o café negro, desde un pequeño puesto. El aroma del café se mezcla con el humo de los camiones y autobuses que pasan. A Luis se le llenan los ojos de lágrimas y se le quiebra la voz al hablar de una Venezuela que ya no existe: "Éramos de clase media. Yo trabajaba para el gobierno y mi esposa trabajaba como gerente en un banco. Teníamos una buena vida y no nos preocupábamos por el dinero. Incluso teníamos dos coches". Y añade desesperado: "Es como si mi país hubiera pasado por una guerra y no veo su recuperación en el horizonte".

Antes de que los vendedores de tinto como la mujer de Luis comienzan su jornada, la plaza mayor de Pamplona sirve de dormitorio informal. En una fría mañana de viernes, tres jóvenes se acurrucan bajo finas mantas en el quiosco de la plaza. Tienen unas cuantas latas de atún, donadas por una ONG internacional, como parte del kit que se entrega a los migrantes venezolanos. Este tipo de ayuda es bienvenida pero escasa.

El Brookings Institution ha descrito la crisis de refugiados y migrantes venezolanos como "la más infrafinanciada" de la historia moderna. Los pamploneses crearon ambos refugios, pero tras la pandemia, el de Purlaez tuvo que reducir su capacidad máxima a 67 inmigrantes por noche, aunque siguen pasando cientos por la ciudad. La actitud hacia los caminantes también parece estar cambiando. Los habitantes de los pueblos solían recibir a los caminantes por la noche, pero eso rara vez ocurre hoy en día, dice Purlaez. "Ahora, muy poca gente abre sus puertas a los inmigrantes".

De vuelta a la carretera de Pamplona, Emily y otro caminante dicen que la renuencia a ayudar es comprensible. Hay historias de caminantes que roban a quienes intentan ayudarles. Oswual dice que ha oído hablar de migrantes que han robado a camioneros que les han ofrecido llevarlos.

A pesar de todas las dificultades para llegar a Pamplona, los emigrantes saben que su viaje a partir de aquí será aún más difícil: "He oído que el viaje se vuelve mucho más frío cuando nos acercamos al páramo", dice uno de los hombres del grupo cercano a Emily, refiriéndose al bioma que se encuentra en el norte de la cordillera de los Andes, temido por los caminantes por sus vientos cortantes, las fuertes lluvias y las temperaturas gélidas.

"He oído que si cruzamos el páramo, podríamos morir congelados. Así que necesito dinero para comprar un billete de autobús. No quiero caminar durante esa parte del camino", dice Emily.

Todos se miran y sonríen, a pesar del cansancio y del miedo a lo que está por venir. "Estamos cansados, pero no nos rendimos", dice Oswual, y su entusiasmo anima a los demás. Un transeúnte se detiene y les da unas monedas, suficientes para una taza de café para todos. Eso los mantendrá en marcha por un tiempo.