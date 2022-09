Después del rechazo a la constituyente, ¿qué sigue para Chile?

Así, el rechazo de la nueva Constitución por parte de los y las chilenos significa una derrota para el presidente.

Lo deja en una situación compleja en la que rápidamente va a tener que dejar de lamentarse y pasar a ser proactivo. Es decir, liderar acuerdos para establecer un nuevo borde de acción y, sobre todo, crear un plan que dé certidumbre política hacia el futuro.

Tal vez una lección que queda del fracaso del texto constituyente es que no se puede mantener un proceso permanente de convención constitucional. También es un campanazo de alerta para otros países ya que si bien la ciudadanía en América Latina pide cambio, este no puede suceder a la brava ni de manera radical. Si en un nuevo proceso constituyente Boric no se da a la tarea de oír lo que le dicen los chilenos, volverá a fracasar.