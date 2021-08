Diario de Haití: Los supervivientes

Digo que somos supervivientes, porque las garantías legales no se respetan en el país. Una persona en conflicto con la ley corre el riesgo de pasar de dos a diez años en prisión preventiva. En la actualidad, el 85% de la población penitenciaria está a la espera de juicio.

También son supervivientes los que están encarcelados en un sistema penitenciario que tiene capacidad para 3 mil personas, pero que acumula alrededor de 12 mil, en condiciones inhumanas y degradantes. El propio poder judicial, disfuncional durante décadas, se ha convertido en rehén de un Ejecutivo que no le permite ser libre e independiente.

El futuro aquí es sombrío. Esta tierra de la libertad se ha convertido en un infierno, un peligro para los jóvenes y la población en general, una tumba para los ancianos, y un campo de batalla para todos. En este diario, presto mis palabras a una generación cansada de unirse contra aquellos líderes que nunca tuvieron el sentimiento de pertenencia al país.

También se las presto a los que se han ido, comprendiendo que Haití no puede ofrecer ningún futuro a la gente que cultiva sueños.

24 DE MAYO, LUNES

Los últimos atentados registrados en Bel Air y Cité Soleil han causado la muerte de al menos 125 personas. Es un verdadero shock para aquellos que, como yo, tienden a olvidar que el estado haitiano es aún más virulento que el nuevo coronavirus. Una rápida comparación puede demostrarlo: desde el 19 de marzo de 2020 hasta hoy, de las casi 16.000 personas infectadas, 347 han muerto. Por otra parte, desde hace algunos años, todos los días contamos los cuerpos de las víctimas de las masacres.

La situación de inseguridad no elimina otros problemas a los que nos enfrentamos como pueblo. Y son muchos, porque la virulencia del Estado no termina con su incapacidad para proteger la vida y la propiedad de sus ciudadanos. El Estado también es virulento en su forma de tratar a las minorías. Las personas con discapacidad no le importan. Aquí no hay ningún programa social para los ancianos, que dependen exclusivamente de sus hijos o benefactores. Y si, no los tienen, mueren en su pobreza.