Ejecuciones extrajudiciales en Venezuela: cuando los funcionarios matan dos veces

Le pidieron que saliera con su hija y los dos niños. Un segundo funcionario entró a la casa y le preguntó qué hacía su hijo y ella le contó que arreglaba computadoras y teléfonos. Fue en ese momento en el que les dijo a ambas que debían salir de la casa y que fueran a casa de una vecina. Lucía y su hija no se querían mover de allí porque querían saber qué pasaría con Juan Diego, pero nadie les daba respuesta.

Las llevaron a otra casa y la pregunta recurrente de Lucía era: “¿Por qué no sacan a mi hijo?” y la respuesta de los funcionarios era la misma: “No se preocupe, vamos a tomarle declaración a él. No se preocupe, no va a pasar nada”.

Desde la casa de la vecina, Lucía y su hija miraban para su casa y vieron cuando entraron dos hombres más. Recuerda que uno tenía mayor rango que el resto y que el otro también estaba vestido de negro y también tenía pasamontañas.

El primero que llegó a la casa con el arma larga, vestido de negro y con pasamontañas, no salió más.

Una funcionaria acompañaba a Lucía y a su hija en la casa de la vecina. El que Lucía dice que era el jefe le dijo que su hijo tenía la puerta cerrada. Ella no podía saber si era cierto o no porque la habían sacado de su casa. Autorizó entonces a que la tumbaran y les rogó: “No le hagan daño, por favor. No me le vayan a hacer daño”.