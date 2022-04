El operativo del Ejército colombiano manchado con sangre de civiles

—Pájaro, me voy a morir, ya no aguanto, qué tristeza, Divier está muerto, yo vi cuando le dispararon, ya está muerto el papá de mis hijos, yo no los puedo dejar solos —decía ella.

Se refería a Dainara Hernández Sarrias, de 6 años. Y a Kaleth Hernandez Sarrias, de dos añitos.

“De un momento miré a Ana María y ella pegó un solo suspiro”, recuerda El Pájaro. Se le murió en los brazos. De nada valieron su lucha en el agua ni los insufribles momentos de angustia. Ana María falleció atormentada.

“Estaba pesada. Tuve que bregarla a sacar. De ahí ya la dejé sola. Me escondí más arriba, hasta que llegó el Ejército. Yo pensé que nos iba a ayudar. Mentiras, el Ejército llegó más bravísimo con nosotros. ‘Donde se mueva lo matamos’, me dijeron. ¿Qué hice yo? Me tiré al suelo”, relata El Pájaro.

Dos días después del operativo del Ejército hablamos con Jhonier, un hermano de Divier, para preguntarle qué había sido de la suerte de los niños, los hijos de Divier y Ana María. Ese día nos contó que estaban al cuidado de los abuelos. Y que Kaleth, tan pequeño que es todavía, no hacía sino preguntar por ella.

