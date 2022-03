Las elecciones en Colombia perpetúan la crisis política y los asesinatos

El 24 de marzo anunció oficialmente que su fórmula vicepresidencial sería Francia Márquez, lo que aumentó su capital político. De ganar, marcaría un cambio en la política colombiana, en manos de la derecha desde hace 25 años.

Francia Márquez, el poder de los que no tienen voz

Márquez, una mujer nacida en Suárez, un municipio colombiano del Cauca, una de las zonas más violentas del país, construyó su propuesta política sobre los principios del antirracismo, el antipatriarcado y el anticapitalismo; un discurso nunca antes visto en las contiendas presidenciales en Colombia. Su poder viene de la resistencia de base, y de su conocimiento de años como lideresa comunitaria y defensora del medio ambiente y los derechos humanos.

La criticaron por no tener experiencia política, pero triunfó sobre figuras como Álex Char y Sergio Fajardo, ungidos de la política tradicional. Aunque los opinadores políticos no apostasen por una mujer negra, feminista y activista, ella es hoy la fórmula videpresidencial de Petro, la voz de las regiones y de las comunidades olvidadas y es, sin duda, la mujer más importante de la política colombiana.

La derecha ya no es la misma

Aunque la derecha logró buena representación en el Congreso, la salida de Álvaro Uribe de sus listas se ha notado. Su candidato Federico ́Fico ́ Gutiérres, que dominó la consulta de la derecha, no lo tiene fácil. Debe vencer a Gustavo Petro, el candidato más fuerte en este momento y armar coaliciones que le sumen votos y le resten a la atomización de la derecha.

La muerte del centro

Sergio Fajardo resultó electo como candidato del centro pero sacó muchos menos votos de lo que esperaba; entre él y otros centristas como, Alejandro Gaviria y Juan Manuel Galán, no lograron reunir la mitad de los votos de Gustavo Petro. Este dato es significativo porque todos se presentaron, por meses, como la única alternativa frente al candidato de izquierda. Incluso se esperaba que Alejandro Gaviria, ex rector de la Universidad de los Andes y ex ministro del Gobierno de Juan Manuel Santos, quedará de segundo en la consulta. No solo no lo logró, sino que se quemó con un estrepitoso cuarto lugar y 336.504 votos. Así mismo, perdieron escaños en el Senado y la Cámara y sus candidatos más promocionados, como Diana Rodríguez, heredera política de Juanita Goebertus, y Mauricio Toro, no resultaron elegidos.

Todos los candidatos del centro vienen de una tradición política y discursiva asociada a las élites. Si algo quedó claro es que los colombianos ya no les creen, que quieren opciones conectadas con las regiones y con los jóvenes, y que no están dispuestos a aceptar un discurso cimentado en la academia, en vez de la realidad.

No existe el Nuevo liberalismo

Otro resultado no previsto es el fracaso absoluto del Nuevo Liberalismo, partido fundado por Luis Carlos Galán en 1979, y que sus hijos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, quisieron resucitar en estas elecciones. El discurso del Nuevo Liberalismo en estas elecciones apelaba a reconstruir el asalto democrático al poder de Galán pero las campañas de sus candidatos estuvieron alejadas de la gente, se centraron en las redes sociales que no marcan la tendencia política en Colombia.