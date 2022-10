Para enfado del gobierno y de los medios de comunicación de derechas, los jurados simplemente no se creen que cualquier interrupción deba ser considerada ilegal

XR creía que inspiraría una desobediencia civil masiva que acabaría con las cárceles llenas de activistas. Una de las primeras tácticas, cuando yo aún participaba en el movimiento, era intentar ganarse a grupos específicos, como personalidades influyentes (cortejamos a los famosos) e incluso a la policía. Pero esta idea cayó en saco roto cuando los manifestantes que entregaban flores en las comisarías fueron muy criticados por otros activistas de la justicia social. La táctica de llenar las cárceles también fue criticada por el impacto que tendría sobre la gente de color y la clase trabajadora.

Un punto de inflexión se produjo en 2019 cuando los activistas de XR interrumpieron la estación de metro de Canning Town de Londres en hora punta. Eso nos hizo perder el apoyo del público y dividió al movimiento. Los que defendían la acción argumentaban que no necesitábamos ganarnos a la gente, porque, a medida que las protestas se volvieran cada vez más perturbadoras, el gobierno aplicaría medidas draconianas para impedirlas. Las leyes resultantes indignarían tanto al público británico que desencadenarían el levantamiento público necesario para la revolución que la XR por sí misma no podría lograr.

Por lo tanto, ¿a quién le importaba si a la gente le gustaba o no la táctica?

¿Importa la popularidad?

Just Stop Oil es uno de los grupos escindidos de XR, entre ellos Insulate Britain y End UK Private Jets, que siguen con esta teoría básica. A Insulate Britain no le importa que haya perdido el apoyo del público por sus bloqueos de carreteras, y Just Stop Oil se enfrenta a menudo con el público.

Tras la acción de Van Gogh, un portavoz de Just Stop Oil dijo: "Aquí no tratamos de hacer amigos, tratamos de provocar un cambio, y desgraciadamente esta es la forma en que se produce el cambio".

Mientras que XR dependía de los donantes individuales y de las donaciones públicas, Just Stop Oil está financiado por el Fondo de Emergencia Climática, con sede en Estados Unidos, por lo que no necesitan gustar a la gente para seguir adelante. Sin embargo, la financiación garantizada no garantiza el éxito.