La Fiscalía General de la Nación en Colombia, devorada por la corrupción

Los banqueros no se contentaron solamente con que se consignaran esos recursos en su banca para intermediarlos en créditos, sino que decidieron coparticipar con grandes pulpos que se configuraban en la contratación del país. No sólo los dineros del petróleo llegaban a manos llenas, también los del narcotráfico.

Sin mucha tierra por acaparar, la contratación publica se transformó en una oportunidad de oro para el lavado de dólares y para la captura de rentas, como dicen los economistas, es decir para el robo del recurso público.

Se formaron así, los carteles de la contratación. Para conseguir un contrato se sobornaba al político y al gobernante con los mismos dineros del contrato, lo cual dejaba un hueco financiero que solo se solucionaba alargando los plazos de la obra, renegociando contratos, o adquiriendo nuevos contratos, que a su vez implicaban nuevos sobornos. Así como en un castillo de naipes se fueron construyendo los grandes carteles de la contratación, siempre bajo el amparo de un gran político, de un gran gobernante.

Uribe privilegió a los carteles de los Nule, los Solarte, los William Vélez, quien se quedó con una jugosa joya para el narcotráfico: el aeropuerto El Dorado privatizado. Los Moreno Rojas forjaron uno local en Bogotá con sus amigos empresarios Tapias y Gómez. Vargas Lleras forjó el de la electricidad y el aseo con los Ríos, y luego el de los grandes constructores; su aliado Char, había forjado uno en Barranquilla y lo había extendido a toda la Costa.

Cualquier alcalde podía forjar el suyo propio a escala de los recursos del municipio. Se desató la piñata. Los carteles eran castillos de naipes, frágiles por sus huecos financieros, esos huecos no eran más que los volúmenes de la corrupción: los huecos financieros medían la transferencia de dinero público que por centenares de millones de dólares pasaban a los políticos y gobernantes.

Narcotráfico, petróleo y dineros públicos llenaron las arcas de la corrupción. De alguna manera todo ese dinero llegaba a los bancos y por tanto a los banqueros, que gustosos prestaban enormes cantidades de dinero a los contratistas de las obras de infraestructuras del país.

Los banqueros se volvieron por tanto socios de la contratación.

Odebrecht

Las obras de infraestructura no se terminaron, no podían ser de calidad y no eran las que necesitaba el país. No había cuidado en planificar tan voluminosa inversión. Lo que importaba era que las obras fueran caras, para así sacar las tajadas. Por eso el país se llenó de dobles calzadas para tractomulas ineficientes y no de ferrocarriles; por eso grandes urbanizaciones se hicieron donde no había servicios, donde la gente no podía vivir, por eso los puentes se cayeron, por eso no se le ocurrió a nadie invertir en sedes universitarias, o en hospitales públicos, o en recuperación del medio ambiente y el agua.