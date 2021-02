La gansterización de Haití

Y ante el escándalo de corrupción y la exigencia de la gente de tener transparencia, de tener mecanismos de gobernabilidad, de tener una investigación debidamente limpia contra las personas que se involucraron en la corrupción, la respuesta del régimen ha sido la represión, la respuesta ha sido 9 masacres desde noviembre de 2018. Y últimamente hemos visto que han utilizado la crisis de la covid-19 para volverse más autoritarios, y gobernar por decreto.

Uno de los muchos decretos tenía como objetivo socavar la institución a cargo del tribunal de cuentas, donde nombraron a sus propios miembros partidistas para cambiar el marco legal, para bloquear cualquier proceso contra las personas involucradas en la corrupción.

Lo que estamos viviendo hoy es el resultado de la corrupción. Pero este régimen actual va a tratar de cambiar la Constitución, para evitar ser perseguido después del fin de su mandato. Según la propuesta de una nueva Constitución, cualquier presidente, incluidos los ex presidentes, vivirá con inmunidad frente a cualquier persecución.

Bajo la corrupción están utilizando fondos públicos para pagar a las bandas para que actúen como paramilitares operando contra los movimientos populares, contra los movimientos sociales, contra la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos de aquí.

FB: Háblenos un poco del camino que tiene por delante. Sé que se habla de un referéndum constitucional en abril, seguido de elecciones en septiembre. ¿Cuál es su opinión sobre la evolución de la situación? ¿Es realista esta agenda?

NB: Tengo algunas cosas que decir sobre este referéndum.

En primer lugar, es el presidente quien toma esa decisión por su cuenta, sin el consentimiento de nadie en el país, donde la idea de cambiar la Constitución es muy impopular.

En segundo lugar, ese referéndum es inconstitucional porque la Constitución actual dice que, si se quiere cambiar, hay que utilizar los procedimientos constitucionales. Éstos requieren la participación del parlamento; tenemos que utilizar un consenso nacional para cambiar la Constitución con los mayores debates, las mayores consultas del país. Y aunque es inconstitucional, el presidente intentó imponer su comportamiento autoritario y cambiar la Constitución mediante un referéndum.

En tercer lugar, es rechazado por todos los sectores del país, no quieren un referéndum porque este gobierno no tiene suficiente legitimidad para organizarlo. Es bastante impopular, ilegal. No hay un parlamento, no hay un sistema judicial para tener un proceso claro, justo y creíble para un referéndum en el país. No es algo que esté en la agenda de la gente.