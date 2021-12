Guardianas de semillas en Los Andes

La minga es un trabajo que reúne de forma solidaria a los miembros de la comunidad para realizar obras en común, que puede durar más de un día, y que se compensan con una generosa comida o el beneficio para todos.

En Hampiriypacha Mamá Josefina, la mujer sabia de las plantas, ha hecho una pausa para traer este mensaje. Mañana, seguirá recibiendo a quienes buscan medicina y palabras para sanar. Afuera de su consultorio, hay un huerto donde macetas reúnen flores y otras plantas medicinales. Desde allí, reflexiona sobre el presente: “Necesitamos que participen otras organizaciones y otros pueblos, las familias, los jóvenes. Debemos seguir uniendo esfuerzos para que se valore el trabajo y defender la medicina propia, y nuestras semillas.”

Cifras alertan que el 40% de la comida que se produce anualmente en el mundo se pierde durante su producción o se desperdicia en comercios y hogares urbanos. La pérdida de la relación que conecta al ser humano con la siembra de semillas y el cuidado de la tierra, tiene un impacto devastador para mantener el equilibrio de la biodiversidad pero al mismo tiempo representa una seria amenaza para su propia subsistencia.

En Ecuador, es urgente una minga para atender varios problemas, entre ellos, la desnutrición crónica infantil que afecta al 27,2% de los niños menores de 2 años, es decir, tres de cada diez niños. Ecuador es el segundo país con mayor proporción de este problema de salud pública después de Guatemala. El gobierno debe diseñar e implementar políticas públicas que tomen en cuenta alimentos que se han dejado de producir por la injerencia de la industria por sobre el valor nutricional y cultural de otros en Los Andes.

Levantando entre sus manos a las mazorcas de maíz como si fueran niños, mamá Josefina advierte: “Sin semillas no hay vida, no hay futuro. Los hanti debemos tener semillas no solo de maíz, sino de medicinas y frutas. Cuando hay semillas, se multiplican los conocimientos. Si no cuidamos, ganando las empresas, con semillas certificadas, vamos a perder también la cultura.”

En tres o cuatro meses, Hampiriypacha se inaugura como clínica kichwa para dar tratamiento con medicina ancestral. En este espacio, los pacientes se convierten en maestros, deben aprender a cuidarse y cuidar a los demás.

La lucha de las Guardianas de Semillas en Los Andes es la de otros pueblos para enfrentar el cambio climático conservando su identidad y también para que se reconozca la soberanía alimentaría a través de sus prácticas culturales.