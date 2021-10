Se intensifica la violación de los derechos humanos de los presos políticos en Venezuela

Benítez está recluida actualmente en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques. Su hermana asegura que no puede caminar, pues dice que cada vez que afinca los pies «es un dolor insoportable que no aguanta. No saben qué problema tiene porque no la ha visto un especialista. Se queja de muchos dolores de espalda».