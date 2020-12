John Le Carré y openDemocracy

El David Cornwell que yo conocí, y que se hizo famoso como John le Carré, es un escritor del siglo XXI, un autor para nuestro tiempo y un experto indagador de sus males.

La mayoría de los elogios en sus obituarios enfatizan su papel en la Guerra Fría. Están llenos de un hedor de rancia melancolía por la auto-importancia del pasado. Despreciaba este tipo de sentimentalismo, personalmente no había nada de nostálgico en él.

Empezando con "El jardinero fiel", que publicó en 2001, escribió siete novelas sólo en este siglo. Su tema era la expoliación del poder corporativo, la corrupción de las finanzas, la inhumanidad del saqueo de África, la desvergüenza del capitalismo moderno, el abuso de la vigilancia y la vil invasión del tráfico de armas, mientras los políticos bailaban al son de los oligarcas. A menudo su obra contemporánea es descrita como "enojada", como si sus opiniones pudieran ser desestimadas como debilidades de la vejez. De hecho, eran un ejercicio de veredicto duro, siempre cuidadosamente calibrado.

Sus veredictos importaban gracias a su fama.

Se trataba de algo excepcional y no se debía únicamente a que fuera un bestseller. Se convirtió en un acontecimiento cuando se publicó "El espía que vino del frío". Personificaba la creencia correcta de que algo sospechoso estaba pasando, algo que no sabíamos, y que el poder de nuestro lado no era todo lo que parecía. Esto fue enfatizado por las películas y adaptaciones televisivas que se hicieron de sus novelas y de su infatigable productividad.

Era un escritor sutil, que relataba las ambigüedades de nuestro propio bando sin ceder nunca un milímetro de moral al estalinismo. Su capacidad como gran narrador de historias hizo que sus libros se convirtieran en literatura. Su visión general formó la percepción del mundo de la Guerra Fría.

Pero además, había algo de autocomplaciente y narcisista en su popularidad. Los americanos amaban la forma en que les permitía proyectar su propia mala fe en los británicos, mientras se sentían moralmente superiores al imperio en decadencia. Y lo hicieron genuinamente rico.

Pero no cedió ni un ápice al poderío de EE.UU. o a la agresión israelí.

Disfrutaba jugando con la ambigüedad, las debilidades y la corrupción del poder y el dinero, y el hueco en el corazón de aquellos que pretenden representarnos. Al mismo tiempo, se negó absolutamente a conspirar, o a formar parte de ello - de ahí su rechazo a recibir los honores británicos.

Porque su autopresentación como cronista del engaño era, en sí misma, una máscara. Vendía un compromiso firme y constante con la integridad fundamental.

La integridad es algo que siempre está en construcción, y es algo que debe ser protegido. Él esto lo entendía bien, y controlaba su influencia y reputación (algo que le hizo la vida difícil a su biógrafo Adam Sisman).

Una estratagema que le ayudó fue el uso que hizo de su nombre escritor: John le Carré. Su verdadero nombre era David Cornwell. En el siglo XX ,lo utilizó el para mantener diferenciadas su escritura pública y su vida privada. Pero en el siglo XXI, concediendo entrevistas y comprometiéndose en público, David Cornwell y John le Carré se convirtieron en dos caras de la misma persona.

Este John le Carré, este David-Cornwell-convertido-en-sí-mismo, ese escritor que "se estaba volviendo real", se sumó a los primeros pasos de openDemocracy, y apoyó el proyecto editorial en un momento crítico.

Eso se produjo porque en aquel tiempo estaba escribiendo "Amigos absolutos" cuyo héroe era un revolucionario en 1968. El mismo David se había cruzado con alguna manifestación en los años 60 y, quién sabe, yo podría haber estado en ella. Si nos hubiéramos conocido entonces, no nos habríamos llevado bien. Treinta años después, en 2002, quiso revisar su manuscrito con alguien fuera del mundo literario, y Timothy Garton-Ash le sugirió que se pusiera en contacto conmigo. Yo estaba feliz de ayudar, y congeniamos.

Cuando se publicó el libro me alegró mucho que, en la conclusión, cuando se reveló la historia de la CONSPIRACIÓN DE LOS DERECHISTAS AMERICANOS CONTRA LA DEMOCRACIA, la revelación se produjo en "un sitio web sin fines de lucro dedicado a la transparencia en la política". Y mucho más importante que esto: ya había diseccionado a Steve Bannon antes de que Steve Bannon se convirtiese en el Steve Bannon que ahora conocemos.

David vino a la oficina de openDemocracy, la real, no la literaria, para tener una reunión con el equipo y hablar de Irak mientras comíamos unos sándwiches. De ahí salió su artículo en The Times en enero de 2003, "Los Estados Unidos de América se han vuelto locos". Se vinculó al debate tuvo lugar entre los autores de openDemocracy sobre la inminente guerra de Irak, animado por su breve contribución (que reproducimos a continuación).

De hecho, la guerra fue un punto de inflexión histórico. La profundidad y claridad con que David vio su importancia histórica también le cambió a él mismo. Ya no había ambigüedad alguna en el ejercicio del poder por parte de Washington y Londres. Con extraordinaria lucidez describió el cambio en sí mismo a través de su héroe en "Amigos absolutos", Ted Mundy.