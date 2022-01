Jóvenes mujeres campesinas, en ruta hacia la transición agroecológica

"Mi visión a futuro siempre ha sido la misma: mantenerme en el campo. No sabía cómo hacerlo, pero con la experiencia que he ido convenciendo ahora creo que para lograrlo hay que implementar un avance tecnológico diario del campo. Yo quiero vivir en el campo con una visión nueva en la que los jóvenes se sientan acogidos". dice Angie. Este punto es clave y es uno de los que caracteriza las escuelas que ha fundado Tierra Libre en la región: dar respuesta al reto de lograr que los jóvenes no abandonen el campo.

En Colombia, con menos de 50 millones de habitantes, la población de jóvenes entre los 14 y 18 años es de aproximadamente 12 millones, según el Centro de investigación y Educación Popular (CINEP). De éstos, el 22 por ciento son jóvenes rurales. Uno de los retos más apremiantes que enfrenta la sociedad colombiana es lograr que esos jóvenes se mantengan en el campo. La alta tasa de población urbana en la región ha sido provocada en buena parte por el abandono del campo, convertido en insostenible, víctima del agronegocio industrial y de la guerra comercial. El pronóstico a futuro sigue sin ser alentador. Según el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), en 1950 el volumen de la población rural era levemente más alto respecto al urbano. Y el pronóstico más reciente: en 2050, ya menos de un 15 por ciento de la población viviría en el campo.

Cuando los jóvenes dejan el campo, escasea la mano productiva y solo quedan dos opciones: el abandono, o la explotación industrial cuyos impactos negativos sobre el suelo y el mercado son conocidos. Por eso, líderes como Angie y proyectos agroecológicos, que enseñan una nueva forma de entender la relación con el campo fijando a la población joven y proporcionando actividad con valor añadido, son clave para un futuro sostenible.

Angie se siente orgullosa: "Acá a las mujeres nos han fomentado un proceso importante de liderazgos, de querernos a nosotras mismas, de ser fuertes y de empoderarnos". Y es que las mujeres se han vuelto uno de los ejes estructurales del proyecto. La publicación "Andares de mujeres del Sumapaz", explica cómo las mujeres campesinas son clave para la construcción de la soberanía alimentaria y de la economía propia del campo ya que no solo asumen roles como agricultoras, autónomas y empresarias, sino que también asumen la responsabilidad del bienestar de los miembros de sus familias, lo que incluye la alimentación de niños y adultos y el cuidado de niños y ancianos.

A pesar de constituir el pilar que sostiene las comunidades campesinas, las mujeres campesinas en Colombia son las que toman las decisiones de apenas el 26 por ciento de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA), según el Censo Nacional Agropecuario de 2013. Otro dato preocupante, y que muestra la precariedad de las mujeres en el campo, es que en Colombia las mujeres tienen la titularidad de apenas el 26% de la tierra. Procesos de empoderamiento de mujeres campesinas, a través de escuelas y de organizaciones como la de Tierra Libre, son importantes para garantizar un sistema productivo más equilibrado y sostenible.

Asumiendo con entusiasmo que su apuesta de vida está en seguir en Fusagasugá, Angie planea continuar sus estudios y avanzar en el sueño de vivir en un campo más justo y donde la tecnología sea la forma de avanzar hacia una sostenibilidad real para las economías campesinas.

Sarita, guardiana de La Huerta