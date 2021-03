A tres años del asesinato de Marielle Franco, habla su viuda Mónica Benício

Mónica Benício ha protagonizado innumerables titulares de noticias desde que se convirtió en la viuda de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco (PSOL) el 14 de marzo de 2018. Más allá de los periódicos, su rostro y su puño levantado se han convertido en una de los iconos de la lucha por la justicia para Marielle. En las calles, en las manifestaciones, en los actos políticos y académicos, la arquitecta recorrió Brasil y pasó por varios países para denunciar como una ejecución política el asesinato de su esposa .

Mónica adaptó un saludo tradicional en memoria de militantes asesinados: en lugar de "¡Marielle, presente!", pidió a miles de personas que se unieran a ella al grito de "¡Marielle, justicia!" A partir del 1 de enero de 2021, el escenario en el que libra la lucha por la justicia es otro. Con 22.919 votos, fue la 11ª concejala más votada de Río de Janeiro, por el PSOL, con un compromiso innegociable de defender las agendas de la población LGBTI+ y de las mujeres.

Cuando se cumple ya el tercer aniversario de la muerte de Marielle y de su chófer, Anderson Gomes, pero con las investigaciones aún sin respuesta, Mónica Benicio ocupa un escaño en el mismo plenario en el que su esposa hizo política y enojó a gente poderosa. Y pretende continuar las luchas iniciadas por Marielle e ir más allá: quiere luchar contra el fascismo y el bolsonarismo, dice.

Pero Mónica no duda en afirmar que, incluso antes de ser concejala, su propio cuerpo ya era político: mujer, de izquierda, defensora de los derechos humanos, lesbiana y socialista. Por todo ello, y por el legado de Marielle, su mandato promete ser de resistencia en medio de un escenario político hostil.

Con el apoyo de los movimientos sociales y la clase artística, Mónica compitió por la presidencia de la Comisión de la Mujer en la Cámara, un lugar estratégico para orientar las políticas públicas feministas y en defensa de las mujeres. Ocupará la vicepresidencia, pero su demostración de fuerza tras sólo dos meses en el cargo no pasó desapercibida.

En esta conversación con la Agencia Diadorim, realizada por videollamada, Mónica Benício habla de política, del legado de Marielle y de las luchas que quiere trazar como parlamentaria. Y pide: "Es importante que mantengamos la presión para que se revele quién estuvo detrás del asesinato y para que esta investigación no pierda fuerza.

DIADORIM — Su campaña y mandato fueron anunciados como feministas y antifascistas. ¿Cuál es el desafío de hacer política en un entorno extremadamente machista – de 51 concejales, solo 10 son mujeres?

MÓNICA BENICIO — Mira, es un reto, ciertamente. Estamos hablando de una sociedad machista y patriarcal y de un gobierno – hoy, no sólo instalado en Río de Janeiro, sino en Brasil – que es extremadamente misógino y tiene el proyecto de poder de eliminar el cuerpo de las mujeres, principalmente del debate político institucional. Así que no es una tarea fácil. Es un gran reto. Pero desde el inicio del movimiento, incluso en la campaña, tuvo una acogida y una suma muy importantes. Los retos se revelan a diario, pero además en este contexto de pandemia estamos trabajando de forma híbrida, por lo que no he acudido con frecuencia a la Cámara de Representantes, sino que he realizado las sesiones de forma virtual, lo que supone incluso un tiempo diferente. (...) Ese espacio es muy inhóspito y hostil para nuestros cuerpos y para hacer política, porque no basta con ser mujer, soy una mujer de izquierda, socialista, lesbiana, que lucha y se coloca desde ese lugar. Así que hay una interseccionalidad que atraviesa esta composición y este debate, que lo hace más difícil.

Desde el inicio de la campaña marcamos la agenda – y aquí es donde yo marco mi vida – el lugar de la disputa de ser mujer feminista, de un feminismo que no es cualquier feminismo, un feminismo que es para el 99% que no acepta que los cuerpos se queden atrás. Por lo tanto, es un feminismo antirracista, es anticapitalista, no hay LGBTfobia, ni transfobia de ninguna forma dentro de él, es ecosocialista. Así que todas estas agendas hacen que el debate dentro de esa casa no sea el más fluido posible, porque es una casa que no tiene interés en dialogar con estas agendas.

La verdad es que tenemos hoy en Brasil una política, un poder efectivo, que no tiene interés en dialogar con estas agendas. Al contrario: pretende eliminarlos. Por lo tanto, existe una dificultad. En este momento, en la Cámara, hemos pasado por la disputa de las comisiones, de ocuparlas. Hace poco hicimos un movimiento que fue el lanzamiento de un manifiesto, hecho con el apoyo de la sociedad civil y los movimientos sociales, para que yo ocupara la presidencia de la Comisión de la Mujer.

Esto todavía está en debate, pero hay una dificultad interna en la casa, porque quien realmente decide esto es la casa, los concejales y concejalas allí presentes. Por lo tanto, es importante cómo la sociedad civil se mueve para impulsar una agenda, pero, al final, esto se decide dentro de la casa.

Es en estos movimientos y decisiones donde vemos el tipo de política que esta casa está dispuesta a construir. Y, frente a estos movimientos, planteamos ahí una confrontación para hacerla más inclusiva, para que nuestros cuerpos sean de hecho una herramienta de transformación de ese espacio y de la política institucional, pero también una inspiración para esta colectividad externa. Una colectividad externa que mira dentro de esa casa y la ve siendo ocupada por una Marielle, por una Mónica, por una Tainá de Paula, por una Thaís Ferreira y se inspira allí para estar disputando ese espacio, entendiendo que ese espacio debe, sí, ser ocupado por todos los cuerpos sin que nosotros estemos allí lidiando con un índice de violencia que ellos ejercen para sacarnos de ese debate. Así que ha sido difícil, pero ha habido mucha acogida y mucha recepción por parte de la sociedad en su conjunto.

En menos de dos meses – de hecho, en el primer día que estuvimos efectivamente en la Cámara – presentamos tres proyectos de ley: el primero, sobre el Día de la Visibilidad Lesbiana (que es un reenvío de un proyecto de ley que fue de Marielle), uno contra el feminicidio y otro contra las fake news. Así que este es un comienzo que muestra de dónde venimos y qué tipo de trabajo haremos en esa casa.

Como tú mismo has señalado, hay 51 concejales y sólo 10 mujeres, y no todas son de izquierdas. Así que no basta con ser una mujer allí, hay que representar sus intereses y sus vidas. Es un reto, pero tenemos un mandato que está compuesto por un equipo que en parte formó parte del equipo de Marielle, y, sin duda, es un equipo muy ilusionado y comprometido con la construcción de una obra de excelencia

DIADORIM — ¿Cómo valora el trabajo y la importancia de la Comisión para la Defensa de la Mujer, que en el año 2020 se reunió sólo dos veces (según los registros puestos a disposición por la Cámara)?. Marielle presidió esta Comisión entre 2017 y 2018. ¿Cuán estratégico es para su mandato ocupar este espacio?

MONICA — La Comisión de la Mujer estuvo subutilizada durante mucho tiempo, precisamente porque siempre estaba ocupada por mujeres que estaban allí construyendo el campo de la derecha. Marielle fue la primera mujer de izquierda a asumir la presidencia de la Comisión, y por ello pudo realizar un trabajo extraordinario. Y por eso se hizo visible la Comisión de la Mujer, porque nunca se disputó en esa casa, porque no es por donde pasa la gran política y el ambiente en sí era tan machista que ni siquiera hubo interés de los concejales por el espacio, por lo que no hubo una discusión más delicada sobre el tema. Como dije antes, no basta con ser mujer para ocupar la Comisión, es necesario que sea una mujer interesada en construir agendas que hablen de la preservación de la vida y de la lucha de las mujeres.

La gran delicadeza de esta historia estriba en quién preside esta Comisión y qué tipo de acto político será, porque puede ser ninguno, puede ser neoliberal, puede ser sexista, puede ser feminista, etc. Ahora, independientemente de que tengamos o no la presidencia, nuestra disputa estará hecha por el debate de género y guiada por el feminismo, ya sea en la presidencia, sólo participando en la comisión o incluso fuera de ella. Esto no impedirá que hagamos un trabajo que tenga como eje principal el feminismo y la agenda de género, hablando de un lugar de disputa sobre el derecho a la ciudad, especialmente en relación a la perspectiva de las mujeres, porque entendemos que una ciudad segura para las mujeres es una ciudad segura para todos los cuerpos.

Está claro que cuando se está en la presidencia de la comisión o dentro de ella, se puede utilizar la política institucional como herramienta para operar fuera de la casa. Creo que el gran interés es hacer política fuera de la Cámara. La Cámara debería ser, en teoría, la casa de la gente, pero la gente está muy poco representada allí, porque la mayoría de los concejales toman sus acuerdos al final del día y legislan para sí mismos, así que este es el debate que hay que hacer.

Pero independientemente del lugar que ocupemos, haremos política con la intención de transformar efectivamente la vida de las mujeres en esta ciudad.