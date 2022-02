Navegando aguas turbias: la integración regional de América Latina y el Caribe en medio de la competencia entre Estados Unidos y China

Pero la opción que plantea EE.UU. es una dicotomía falsa. Los países de la región no están condenados a seguir una lógica de Guerra Fría, eligiendo a una potencia sobre otra, junto a sus mecanismos de integración preferidos. Esto es así por dos razones. En primer lugar, porque no estamos entrando en un periodo de Guerra Fría. La batalla ideológica que Washington plantea no existe. China no tiene interés alguno en difundir sus modelos; ni siquiera se atreve a desafíar la hegemonía estadounidense sobre la región.