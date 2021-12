Una paradoja verde: fiebre Eólica y deforestación en el Amazonas

Las consecuencias de esta fiebre han sido especialmente destructivas para las comunidades locales. En junio, los líderes indígenas de la Nacionalidad Achuar de Ecuador (NAE), reaccionaron declarando que no permitirían la deforestación de la madera de balsa en su territorio. "No hagan ninguna inversión, aunque corten balsa no podrán extraerla, no se venderá", publicaron en Facebook.

Pero fue una declaración inútil, que llegó demasiado tarde.

En la comunidad de Sharamentsa, por ejemplo, que ha abrazado la innovación energética acogiendo un proyecto de canoas con energía solar, y que se había resistido activamente a abrir sus islas a los madereros, uno de sus dirigentes cedió finalmente a la presión, aceptando la venta de la balsa de la comunidad. Es una decisión que ha causado dolor, rechazo y división entre las familias y ha tenido consecuencias para el ecosistema de las islas y para el propio río.

Los balseros llevan alcohol, drogas y prostitución, y contaminan los lugares de extracción con plásticos, basura, latas, maquinaria, gasolina y derrames de petróleo. Abandonan las cadenas usadas de sus motosierras. Se comen las tortugas y ahuyentan a los loros, tucanes y otras aves que se alimentan de las flores de los árboles de balsa. La ruptura de los ecosistemas por la deforestación ilegal tiene profundas repercusiones en la biodiversidad y el equilibrio de la flora y la fauna locales, que nunca se recuperarán del todo.