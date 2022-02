Porqué es necesario el multilateralismo para la conservación de la naturaleza

Pero esta dinámica y esta conectividad natural también hacen que los daños y las afectaciones se sientan en todo el mundo, a pesar de las distancias, los límites políticos, y no obstante el ser humano. ¿Qué pasaría con los ríos voladores ante la deforestación de la Amazonía? La respuesta es sencilla: sin bosques, dejaría de existir la evapotranspiración que impulsa y enriquece a estos ríos propiciadores de vida.

A una escala mayor, global, el ejemplo anterior explica que toda acción humana, para bien y para mal, afecta colectivamente; no hay efectos individuales (país/nación/gobierno). Ante una realidad presente y futura que no resulta tan alentadora, la conservación (de la biodiversidad, de los ecosistemas, de la vida silvestre, de los sistemas de vida ancestrales y tradicionales, etc.) es necesaria y urgente.

Un multilateralismo fortalecido y de largo aliento

La historia se repite. En 2015, la noticia mundial fue que el modelo de desarrollo actual es insostenible. Se adoptó, entonces, la Agenda 2030 de la ONU con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que priorizan “la igualdad y la sostenibilidad como principios rectores, compartidos y universales a la hora de transformar la senda de desarrollo y de articular las políticas de transformación productiva con los imperativos del cuidado ambiental”, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los ODS dieron paso a otros acuerdos, como el Acuerdo de París (2016) para reducir las emisiones de GEI mediante acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, o el Marco de Sendai (2015) para la Reducción del Riesgo de Desastres, además de haber fortalecido procesos asociados a acuerdos anteriores.

Frente a los desafíos de siempre, América Latina y el Caribe tiene oportunidades en su capital natural que debe proteger y conservar, como los bosques de la Amazonía, la selva tropical más grande del planeta, capaz de capturar 10 veces las emisiones de dióxido de carbono del mundo; o el mar Caribe, los océanos Atlántico y Pacífico y los numerosos ríos que los alimentan, que son abundantes en recursos para la pesca, además de la riqueza y la diversidad biológica que se encuentra en sus ecosistemas terrestres y marinos, que son también el entorno natural de manifestaciones culturales y de modos de vida de cientos de comunidades étnicas y rurales. La conservación no se limita a lo natural.