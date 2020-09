¿Quién protege a los colombianos?

Septiembre 9 de 2020, 00:45 a.m.: "Póngame el comparendo (multa)." Fueron las últimas palabras de Javier Ordóñez, abogado de 45 años.

Los hechos, según relató su amigo Wilmer Salazar, que estaba esa madrugada con Javier en Bogotá, Colombia, fueron así:

El día 8 de septiembre, cerca de la medianoche, salieron Javier Ordóñez, Wilder Salazar y Juan David Uribe del apartamento de Ordóñez a comprar una botella de licor, como lo hacen muchos colombianos al reunirse. Se dirigieron a un parque cercano en donde los abordó una patrulla de policía motorizada en la que iban dos policías. Ordóñez cruzó unas cuantas palabras con los uniformados y Wilder le dijo que se devolvieran a la casa a oír música. Eso hicieron.

Fueron caminando, despacio. Cuando estaban cerca al edificio llegó, por atrás, la misma patrulla motorizada. Al pasar, relata Salazar, uno de los policías le dijo a Ordóñez “de esta sí no se salva, comparendo no va a haber”. Ordóñez se volteó y le dijo “¿cuál es su problema? ¿qué le pasa?” En ese momento, y sin mediar palabra, uno de los policías se baja y, saca la pistola taser y hace la primera descarga contra Ordóñez. Salazar oye la descarga con claridad. Ordóñez cae al piso y otro policía se va encima de él para tratar de inmovilizarlo. De ahí en adelante a Ordóñez le dan, al menos, ocho descargas más a pesar de que ya estaba inmovilizado. En el suelo, le rasgan la camisa y lo golpean en el rostro. Las descargas ya no son encima de la ropa, sino directamente al cuerpo. Ordóñez suplica una y otra vez “Ya no más, por favor ya no más”, pero las descargas siguen.

Llegan más policías y esposan a Salazar y Ordóñez, mientras Uribe graba todo. Los llevan al CAI (Comando de Acción Inmediata) de VillaLuz donde dejan a Salazar en un rincón mientras siguen agrediendo verbal y físicamente a Ordóñez. Lo tiran a los pies de su amigo y queda en posición fetal. Solo se le acercan para agredirlo más. Llegan más policías y, aunque ven a Ordóñez casi inconsciente y con problemas para respirar, no hacen nada. Llega una amiga de Salazar a preguntar por él y le dicen que no está ahí, él siente pánico. Luego, poco después, llega Uribe y, aunque le dicen lo mismo, entra a la fuerza y los ve. Corre a ayudar a Ordóñez, pero no puede. Llama una ambulancia y sale con Salazar y Ordóñez del CAI rumbo a la clínica María del Lago. Llegan rápido. Los médicos y las enfermeras no pierden un segundo y entran a Ordóñez, completamente desencajado, a urgencias. Poco después sale una médica y le dice a Salazar que lo siente mucho, pero no pudieron ayudar a su amigo.

Ya era más de la una de la madrugada del 10 de septiembre, noche que quedará grabada como el detonante de las protestas contra brutalidad policial más oscuras que ha visto la región.