En Tierra Menkragnoti resistimos las invasiones y resistiremos las pandemias

Muchos tuvieron que ser aislados y aprendimos mucho de esta experiencia para unirnos en la lucha contra el nuevo coronavirus hoy. Pero, en lugar de darse cuenta de que tiene mucho que aprender de nosotros, el kuben sigue obcecado, sin soluciones, creyendo que tiene más conocimientos que los indígenas.

Me traté los síntomas de la covid-19 con tés que me prepararon los chamanes a base de hojas, enredaderas y raíces del bosque. Al comienzo de la pandemia, no había medicamentos para el tratamiento en los puestos de salud de la aldea, por lo que los sanitarios tuvieron que enviar a los pacientes infectados a la ciudad. Pero las historias que nos llegaban de los hospitalizados no eran positivas, por lo que los que se contagiaban después preferían no ser trasladados. Al final, la mayoría de las personas en Tierra Indígena Menkragnoti se enfermaron de covid-19. Son 282, según el boletín del DSEI Rio Tapajós, actualizado el 18 de septiembre. Todos tomaron lo mismo que yo y puedo asegurar que nadie murió. Nadie.

Seguiremos resistiendo

Para los que no conocen nuestra realidad, nosotros vivimos entre la fauna brasileña y, desde hace algunos años, estamos siendo perseguidos por el Gobierno de Jair Bolsonaro. Hay planes para grandes proyectos en (o alrededor de) nuestras tierras, porque tenemos mucha riqueza dentro del área demarcada como Tierra Indígena Menkragnoti.

Quieren explorar el terreno y a la gente que vive allí. A cualquier precio. Piensan que no hay vida en ese lugar, pero la hay. ¡Y mucha! Dependemos del bosque y del río. Somos parte del bosque y el bosque es parte de nosotros. Seguiremos resistiendo. Para luchar por nuestros derechos, creamos nuestra propia organización no gubernamental, llamada Instituto Kabu, que desempeña la función que debería llevar a cabo la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), como la vigilancia y el control del territorio.

Para nosotros, la FUNAI ya no existe. Hoy en día, está comandada por los políticos favorables al extractivismo y a los intereses del agronegocio. Somos nosotros los que seguiremos siempre defendiendo nuestro territorio, porque somos los mayores guardianes y protectores de la selva, de la Amazonía, de la biodiversidad brasileña.

Ya es hora de que los no indígenas reconozcan que somos los primeros habitantes de estas tierras. No somos nosotros los que estamos ocupando sus tierras, que podrían ser productivas. Son ustedes los que nos han invadido y están viviendo en nuestra casa. Es necesario que reconozcan y respeten a los pueblos indígenas, así como nuestra historia en este territorio, que ustedes llaman Brasil.

Esta historia forma parte de la serie “Destellos del Amazonas”, producida en la Amazonía por democraciaAbierta. La serie está apoyada por el Rainforest Journalism Fund del Pulitzer Center. Agradecemos los testimonios y material gráfico aportados por miembros de las comunidades retratadas en esta historia, quienes permanecen aislados por causa de la Covid-19.

Este episodio fue publicado previamente en El País, Planeta Futuro.