Victimismo y feminismo: una ecuación engañosa

Aquí uno de los innegables efectos colaterales del #MeToo que ya es hora de que asumamos la responsabilidad de corregir: un número muy elevado de personas tóxicas, o simplemente irrealizadas, se apropian de la narrativa sin otro motivo que el de darse una identidad reconocida - la de la víctima-, parasitando el sufrimiento real y haciendo que cuestionarlas parezca cuestionar a todas las víctimas. Esto no sería relevante si no diera excelentes argumentos a la manosfera.

Ser víctima no te hace mejor persona per se. Lo mejor para defender a las víctimas es que dejen / dejemos de serlo. Aparte de ser discriminadas o abusadas, también tenemos otras cualidades. Por ejemplo somos inteligentes. De esto poco se habla y menos aquel feminismo que ha rescatado el filón Mujeres que Corren Con Lobos, que preconiza que la mujer ideal es alguien sin cabeza, instintiva y piensa con los pezones. Y así nos va.

Durante siglos, el victimismo ha sido y es el (único) poder fáctico de las mujeres, por delegación. Ríos de tinta y kilómetros de película se han empleado para hablar de la relación madre-hijo, esposa-marido, hermana-hermanos en sociedades donde no hace ni un siglo no podíamos ni conducir, trabajar o ejercer cargos. Todos los maltratadores que conozco - y conozco muchos - tienen el apoyo incondicional de sus madres; ellos ejercen la fuerza que ellas no pueden ejercer directamente.

Si de verdad queremos acabar con el abuso tenemos que erradicarlo también de nuestras propias filas, sino seremos igual de responsables.

Ser víctima ya no debe ser suficiente como identidad por muy difícil que sea dejar de serlo. Pero más grave es todavía para las que sí lo tienen fácil. En este caso ya no hay #MeToo que valga; ya no es ser víctima sino cómplice.