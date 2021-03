“Yo no voy a dejar de luchar”, lideresa colombiana

Esto por orden Carlos Castaño, jefe paramilitar, que había dado la orden de generar impacto y hacerse sentir cuando ingresaran por primera vez a una región, para enviarle un mensaje a los colaboradores de la subversión. Con el objetivo de crear un nuevo bloque, los 220 paramilitares salieron hacia El Naya. Mataron a más de 23 personas y desplazaron a más de 3.000. Las audiencias para imputar cargos a quienes participaron en esta masacre todavía se están llevando a cabo.

Familiares de las víctimas de la masacre de El Naya piden justicia. | Shutterstock

Antes de salir desplazada, tenía una tienda y vivía de eso. A mi me sacaron porque, cuando llegaron a El Naya, dijeron que yo les daba comida a los guerrilleros. Por eso salí con mis hijos y llegué a Jamundí, donde estudié enfermería. Ahí estuve hasta 2012, porque no aguanté más y me devolví a mi tierra.

Cuando volví me diagnosticaron con anemia falciforme; acá le dicen “la enfermedad de los negros”. Me fui a Bogotá un tiempo, pero me tocó devolverme porque la altitud no me hace bien. Me mandaron con un internista que me mandó medicinas y oxígeno de por vida. En ese momento me separé y quedé a cargo de mis dos hijos.

Cuando todavía vivía en Jamundí, aprendí a lo que yo llamo “pasar los muertos”. Es decir, veníamos cerca a El Naya, buscábamos los cuerpos de la masacre y de otras incursiones paramilitares, y los pasábamos en llantas para llevarlos a que los reconocieran. En ese momento se fundó Renacer Siglo XXI, una organización que se dedica a ayudarle a las víctimas de la violencia en esta zona. Hoy nos estamos legalizando y estructurando como organización, porque queremos ayudar a más personas.

Luego, entré a ser parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres Cauca, donde hay más de 150 mujeres a las que apoyamos para que puedan desarrollar sus proyectos de vida. Ahora estamos recopilando las historias de las mujeres del Cauca que fueron violadas por los paras, para que eso no se pierda. En diciembre, además, hice parte de las reuniones de la Comisión de la Verdad, que es importante porque, como decía Ángela Salazar, quien murió y era parte de la Comisión, hay muy pocas mujeres negras ahí. Fue clave porque logramos que entrevistaran a mujeres del Cauca y que entendieran que las violencias que sucedieron en este territorio tienen que analizarse bajo esa lupa, la del enfoque diferencial.

Amenazas sin tregua

A raíz de su trabajo como lideresa y como parte de la Ruta, organización que empodera a las mujeres del Cauca, Luisa ha ayudado también a mujeres de su comunidad que son víctimas de discriminación y violencia. Entre ellas está Sara, hija de uno de sus vecinos. Sara, sus padres y sus hermanos, llegaron de Pasto, al suroccidente de Colombia. Sara le ha contado a Luisa que tuvieron que irse después de que su padre asesinara a alguien.

En los últimos seis meses, Luisa ha ayudado a Sara a través de la Ruta porque su padre no acepta que es lesbiana. Tanto así, que intentó envenenarla y le roció un químico que se usa para fumigar cultivos después de obligarla a subir, a pie, por más de tres horas hasta llegar al lote que tienen para cosechar. Luisa logró que Sara hablara con una de las psicólogas de la Ruta y que se fuera de la casa de sus padres.

Logo de la Ruta Pacífica Mujeres Cauca. | Ruta Pacífica Mujeres.

El 17 de febrero, sin embargo, Luisa oyó a alguien fuera de su casa. Era un hombre que, después de disparar un tiro al aire, le dijo que si no se iba esa misma semana, iba a comenzar por matar a sus hijos. Por eso, la hija de Sara ya no vive con ella, tuvo que huir escondida en un carro. Su hijo tampoco. Ella interpuso una petición por situación de amenaza de muerte ante la Fiscalía virtual, pero no ha recibido ninguna respuesta. Unos días más tarde, el padre de Sara fue hasta la casa de Luisa y le dijo que no quería volver a verla en la calle, que se fuera. Por ahora, Luisa sigue esperando que alguien la ayude y que la Fiscalía le de algún tipo de protección.

Ella no quiere correr la misma suerte de su hermana que, por su trabajo con la Ruta, salió desplazada de su hogar, por amenazas de muerte también. Por ahora, espera y se prepara para salir a las calles a marchar el 8 de marzo, Día internacional de la mujer, para pedir que la violencia contra las mujeres, otra pandemia que no da tregua en Colombia, pare. “Yo no voy a dejar de luchar por nuestros derechos y porque estemos a salvo”, dice Cepeda. Ya vamos más de una hora hablando, más del tiempo que, por seguridad, habla normalmente por teléfono. Al ver la hora me dice con angustia que tiene que colgar, me agradece, y termina la conversación.