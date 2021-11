A América Latina precisa se unir em torno de um populismo verde

O internacionalismo progressivo deve ir além da solidariedade eleitoral e pressionar por políticas regionais e globais que rejeitem as práticas das corporações multinacionais que exploram as baixas taxas de impostos, a falta de direitos trabalhistas e os recursos naturais.

A emergência climática é uma poderosa bússola para uma nova perspectiva internacionalista, baseada na ideia de "responsabilidades comuns, mas diferenciadas" que tem sido reconhecida globalmente desde a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 1992. Esta bússola pode ajudar a repensar e exigir instituições econômicas globais que priorizem a sustentabilidade junto com a redistribuição para o Sul Global.

O estabelecimento de um imposto corporativo mínimo mais alto (e sua expansão em impostos sobre a riqueza), a liberalização das patentes de vacinas e a demanda de transferência de tecnologia para a transição verde devem ser os principais objetivos das plataformas políticas progressistas. Embora as estratégias populistas no passado tenham confiado na ignição de um ethos nacional, é pouco provável que desenvolvam hoje uma maioria social e política resiliente sem visar também as fundações internacionais do atual sistema neoliberal.

Caminho alternativo

A América Latina tem uma das maiores populações indígenas do mundo, movimentos sociais ambientais fortes e diversificados e uma economia amplamente extrativista. É também a região mais mortífera do mundo para os defensores do meio ambiente. Longe de ser uma necessidade não essencial, uma Revolução Democrática Verde, entrelaçada com uma perspectiva feminista e internacionalista, tem o potencial de ressoar com muitas lutas sociais e de se tornar uma pedra angular a longo prazo para uma política transformadora.

Ela também pode se consolidar como uma bússola para a necessária integração latino-americana e cooperação mais ampla do Sul Global para desafiar a atual estrutura global neoliberal.

Os partidos progressistas na América Latina têm a oportunidade de desenvolver uma narrativa e estratégia que revela as conexões entre ambientalismo, desigualdade, direitos indígenas, feminismo, ativismo de direitos humanos, LGBTIQ+ e lutas de migrantes, entre outros.

Uma Revolução Democrática Verde poderia tornar-se um caminho alternativo para a igualdade substantiva, mais próximo do conceito de bem-estar desenvolvido pelos povos indígenas latino-americanos do que do caminho do extrativismo e do consumo ilimitado importado do Norte Global.

*Traduzido por Lourenço Melo