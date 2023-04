Embora Lula e o setor agrícola sempre tenham operado sob tensão, ambos encontraram maneiras de trabalhar juntos. A situação agora é um pouco diferente. A agricultura brasileira foi manchada internacionalmente por seu envolvimento com Bolsonaro e pela destruição da Amazônia e de outros biomas nacionais vista em seu governo, visto que os dois principais motores do desmatamento no Brasil são a pecuária e o cultivo de soja.

Como um de seus principais objetivos é recuperar a imagem e a diplomacia do Brasil no cenário internacional, Lula inevitavelmente tem que lidar com agricultores poderosos. “Não me preocupo quando dizem que o agro não gosta do Lula”, disse na COP27 em novembro do ano passado, após as eleições mas antes de tomar posse. "Não quero que gostem, mas que me respeitem", argumentou.

Em seus primeiros 100 dias no cargo, o presidente reduziu o poder do Ministério da Agricultura, nomeando um ministro que promove a produção sustentável e a retórica de “pacificar” o setor. As medidas não passaram despercebidas pelos grandes agricultores e seus representantes políticos.

Entre as decisões que irritaram o setor está a nomeação de Marina Silva como ministra do Meio Ambiente, mesmo cargo que ocupou entre 2003 e 2008, quando renunciou sob a alegação de que o governo Lula impunha obstáculos à agenda ambiental. A reconciliação entre Marina Silva e Lula sugere que o presidente pretende priorizar o meio ambiente em detrimento dos interesses agrícolas. De fato, a colaboração entre os dois resultou em uma redução radical do desmatamento durante os dois primeiros mandatos de Lula.

A tensa relação entre Lula, a grande agricultura e os defensores do meio ambiente exigirá um delicado ato de equilíbrio. O experiente presidente tem em seu repertório a capacidade política, técnica e pessoal para consegui-lo. Mas sua agenda ambiental e todas as dificuldades que a rodeam serão um dos eixos principais de seu terceiro mandato como presidente do Brasil, um que tem o potencial de determinar o sucesso ou o fracasso de seu governo.