Quem ganhou no Equador, Lasso ou o anticorreísmo?

Na última segunda-feira, 12 de abril, o Equador acordou com a eleição de um novo presidente, o conservador e neoliberal Guillermo Lasso. Em sua terceira participação, Lasso alcançou a presidência que há muito almejava. O polêmico processo eleitoral fragmentou o cenário político, principalmente na esquerda e no campo progressista equatoriano e regional.

O papel do movimento indígena nestas últimas eleições deixa a esquerda em um momento diferente e abre muitas incógnitas e algumas oportunidades para o futuro a médio e longo prazo.

A questão agora é: Lasso e a direita neoliberal-conservadora realmente ganharam ou o correísmo perdeu? O que sabemos é que, com Lasso, começa um processo de luta e resistência para muitos, o que será difícil para grandes setores da população equatoriana. Diante dessa conjuntura, o país precisa reformular sua narrativa progressista e de esquerda. A esquerda precisa entender que acabou um ciclo, se quiser fazer frente a um governo das elites econômicas deste país, cuja natureza predadora e injusta com seu próprio povo ela conhece em primeira mão.

Primeiro turno polêmico

Em 7 de fevereiro, os equatorianos foram às urnas em um primeiro turno polêmico. Nesta primeira eleição, o candidato do ex-presidente Rafael Correa, Andrés Arauz, conquistou a maior parcela de votos com 32,4% do total, o que lhe garantiu um lugar no segundo turno. No entanto, o segundo lugar registrou um “empate técnico” entre o conservador Guillermo Lasso, que oficialmente chegou a 19,7%, e o candidato do movimento indígena Yaku Pérez, que finalmente ficou com 19,4%.

Esse “empate técnico” deixou todo o Equador em suspenso por vários dias, não só pelas dúvidas geradas sobre a verdadeira consistência democrática da apuração oficial, mas também porque significava uma definição de alcance muito maior. Não se tratava apenas de saber quem avançaria para o segundo turno, mas de saber quem carregaria a bandeira do “anticorreísmo”. Dados os resultados do primeiro turno, parecia claro que a presidência estava em jogo nessa disputa pelo segundo lugar.

Três dias após o fim da eleição de 7 de fevereiro, Pérez, do partido Pachakutik, permanecia em segundo lugar, à frente do ex-banqueiro. De um momento para o outro, um grande número de votos tardios na cidade de Guayaquil (bastião de Lasso) mudou o rumo das eleições, e as autoridades do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) fecharam a votação com o candidato Lasso à frente de Pérez.