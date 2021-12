Honduras elege presidente mulher de esquerda. O que isso representa para a região?

Vestida de vermelho e preto, a nova presidente encerrou seu discurso com "até a vitória sempre", frase usada pelos revolucionários cubanos. Durante sua campanha, a oposição sistematicamente acusou Castro de ser comunista, dada sua proximidade com os governos da Nicarágua e de Cuba. Vale lembrar que Castro é esposa de Manuel Zelaya, o último presidente de esquerda de Honduras.

O que Castro significa para a região?

Castro, que foi primeira-dama entre 2006 e 2009, prometeu dialogar com todos os setores da sociedade hondurenha para que "possamos usar pontos em comum e formar as bases para o próximo governo".

Embora ainda seja cedo para prever o futuro de Honduras, o país certamente terá um presidente diferente. Castro simpatiza com questões como o direito ao aborto, em uma país com algumas das mais rígidas leis anti-aborto, e tem um relacionamento próximo com a China, enquanto o país é tradicionalmente mais próximo dos Estados Unidos.

Da mesma forma, em sua luta para tirar o conservadorismo do poder, Castro selou um pacto com a União Nacional de Oposição de Honduras (Unoh), liderada por Salvador Nasralla, que será vice-presidente.

Durante a campanha, Castro afirmou que pretende "refundar do país", com base num programa de governo que vai procurar reformar leis do governo anterior. Castro não desconsidera, inclusive, convocar uma Assembleia Constituinte para modificar a Carta Magna de Honduras.