Acabar con el ecocidio y las armas nucleares para asegurar nuestra supervivencia colectiva

En unos tiempos en que la carrera armamentista con armas nucleares y la amenaza de la mutua destrucción, las cuestiones del medio ambiente cayeron en el olvido. Ello hizo que Olof Palme hiciese suya la sugerencia de Willy Brandt para crear la llamada comisión Palme que en su informe final, diez años después de la conferencia de Estocolmo, lanzó el concepto de “seguridad compartida”

Formaban parte de la comisión Cyrus Vance, exministro de Asuntos Exteriores estadounidense, Georgi Arbatov, estrecho colaborador del entonces líder de la URSS Leonid Brezjnev, y otros catorce políticos procedentes del este y el oeste, del norte y el sur.

La comisión señaló un camino bien argumentado para salir del suspense del equilibrio del terror nuclear con una potente conclusión que encontró apoyo en los líderes de las dos superpotencias militares mundiales, Mijaíl Gorbachov y Ronald Reagan: “No hay vencedores en una guerra nuclear. Los adversarios se unirían únicamente en sufrimiento y destrucción. Sólo pueden sobrevivir juntos. No contra el adversario sino junto con él. La seguridad internacional debe descansar en la cooperación para la supervivencia en común en lugar de sobre amenazas de mutua aniquilación.”.

Cuando, después del asesinato de Palme, el primer ministro Ingvar Carlsson tomó el relevo, no dudó, durante su visita oficial al presidente Reagan en 1987, en presentar un mensaje que ningún otro huésped de la Casa Blanca había pronunciado antes en ese lugar: “Como dicen usted y el señor Gorbachov no se puede ganar una guerra con armas nucleares, en esa guerra sólo hay perdedores, y todos vamos a pertenecer a la categoría de derrotados. Es por eso por lo que nosotros, representantes de una nación que no tiene armas nucleares, creemos que tenemos una responsabilidad en lo relativo a luchar por la paz y evitar un conflicto nuclear”.