Algo se mueve en Venezuela

El 10 de agosto, la Mesa de la Unidad Democrática, a través de un comunicado, puso a la orden de la oposición unitaria la tarjeta de su partido para las elecciones regionales: «Está al servicio de la unidad de la oposición y en ningún momento se prestará para generar divisiones en el seno de la oposición».

El politólogo Ángel Álvarez expresa que la participación o no participación en unas elecciones en unas condiciones, y un tipo de régimen político como el que existe en el país, pasa por la pregunta de lo que vendrá después del proceso comicial.

“Tanto abstenerse como participar pueden ser opciones útiles si se sabe qué hacer después y se intenta hacerlo con cierta efectividad. Participar y luego no poder ejercer ningún poder desacredita y debilita, quien participa debe saber qué hacer en caso de que gane algunas posiciones y no pueda ejercer el poder. Abstenerse y no hacer nada, como ha sido el caso en Venezuela desde 2005, también es inútil”, sostiene.

Álvarez cree que la oposición se favorecería de las disidencias del gobierno, en el venidero proceso comicial, si el gobierno y su disidencia van con tarjetas separadas y listas separadas. «De lo contrario no se beneficiaría, si y solo si, además, decide participar en las elecciones, cosa que al menos un sector de la misma, cuyo tamaño desconozco, pareciera no estar dispuesto a hacerlo», acota.

Francisco Coello señala que hay varias candidaturas opositoras, como el caso de Carlos Ocariz en Miranda, que aparecen en la palestra pública como una suerte de «llaneros solitarios». Agrega que esas aspiraciones son legítimas, pero quienes la tienen parecieran forzar al G4 a asumir una posición electoral para las regionales.

«Si las condiciones electorales eran malas, ahora son peores. Además, esta la espada de Damocles de que si, si hipotéticamente, ganas, te ponen un protector y la otra son las ciudades comunales», advierte Coello. Señala que con el robo de los votos a lo interno del PSUV, el mensaje oficialista también apunta hacia el desestímulo del voto.

«Lo que percibo es que hay muchas personalidades de partidos del G4 en abierta y franca campaña por alcaldías y gobernaciones del país. En el G4 hay algunos que promueven el voto al darse cuenta de que las posibilidades de movilización ciudadana, para el 21 de noviembre, son enormes en vista de las carencias, las dificultades y los desvaríos y los egos de los cuadros del chavismo», asegura Oscar Válles.

Vallés insiste en que las primarias del PSUV no fueron un movimiento pacífico y ciudadano, tampoco una contienda en buena lid. «Los cuadros de chavistas desarticulados y la maquinaria desaceitada, virulenta y conflictiva del chavismo en los municipios es un llamado de atención para aquellos que se abstienen y que piensan que eso del 21 de noviembre es algo baldío. En las zonas populares hay un déficit de liderazgo, una ausencia de liderazgo comprometido con la gente», asegura.

La estación de México

En el camino al 21 de noviembre, la oposición tiene el inicio del proceso de negociación en México. Sobre esto, Oscar Vallés afirma que el tema de México no solo ha monopolizado al G4, también a los sectores que no participarán en el proceso como la Alianza Democrática.

«El proceso de México es un tema importante en la agenda internacional y como venezolanos no podemos estar indiferentes, pero lo de México es un proceso sumamente largo por las diferencias de las partes, si se dan algunos aspectos son aquellos en los que, a lo mejor, ambas partes no tengan puntos fuertes de discusión, como cuestiones de ayuda humanitaria. Pero, los puntos mas fuerte será para el 2022, si se llega a eso. Como es un proceso muy largo, la oposición no debería perder de vista lo que tiene ante si que es el proceso del 21 de noviembre y que agosto es un mes capital», ataja Vallés.