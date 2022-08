Sin poder real y con su credibilidad mermada, el gobierno internino de Venezuela se desvanece en cámara lenta

«Esa continuidad falaz terminó haciendo mucho más daño. Fue la época cuando una parte de la sociedad civil pensó, le pareció, que podía haber algunas motivaciones ulteriores, sobre todo, tras todo lo que ocurrió con personeros del interinato que tuvieron una participación del manejo de los activos. Se cometió nuevamente un error que ya no solo era geopolítico-estratégico sino un error pragmático-económico que es el mal uso y desuso de una serie de activos con las cuales se contaba», puntualiza el politólogo.

Varnagy añade que muchas de las personas que acompañaban «esta fase final del interinato» entendían que no era conveniente seguir allí y en el camino abandonaron la gestión Guaidó.

«Hay una agonía lenta, paulatina, que ya ni siquiera es dolorosa, es, simplemente, una agonía gris. Ya la gente más cercana, los acólitos del interinato, ya se olvidaron de ese tema porque no hubo acciones políticas, no hubo acciones estratégicas, no hubo acciones económicas. Actualmente, lo que vemos del interinato es un conjunto de frases huecas, frases vacías», asegura el politólogo.

Varnagy y Quintero coinciden en señalar que Guaidó se ha ido quedando solo, tanto por razones políticas como por los señalamientos de corrupción dentro de la estructura del interinato.