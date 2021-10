División de la oposición frente al bloque de Maduro en Miranda, un ejemplo de las difíciles elecciones venezolanas

En este sentido, Spiritto insiste en calificar como grave la decisión de Uzcátegui y Ocariz, la cual, desde su punto de vista, «demuestra que los políticos venezolanos no renuncian y no saben hacer retiros estratégicos, a diferencia de otros países. El escenario no pinta bien, a menos que uno de los dos logre atraer a los electores. Es una lástima porque Miranda es la joya de la corona en la política venezolana».

El analista refiere que hay un supuesto básico en ciencias políticas según el cual los intereses de los políticos o la agenda de los políticos no necesariamente coincide con las de los grupos que representan .

«Por supuesto, hay momentos en los cuales los políticos deben suprimir sus intereses personales en favor del país y yo creo que, en Venezuela, estamos ante uno de sus momentos. Los políticos deberían llegar a acuerdos mínimos de la coyuntura tan grave que atraviesa el país», esboza Fernando Spiritto.

Sin embargo, Luis Salamanca argumenta que todos tienen sus aspiraciones personales. A su juicio, el asunto es de carácter político y hay que buscar los motores que mueven al elector.

«El primer motor es la catástrofe nacional, el segundo es la Unidad MUD. No puede cualquier oposición hacer ese papel. Y lo vienen intentando. En el caso de Caracas, por ejemplo, la situación es difícil, porque todos los candidatos son minoría, minoría del gobierno, minoría de la oposición, todos los candidatos van a sacar algo parecido. A lo mejor allí está la ventaja de la candidata del gobierno, Carmen Meléndez», acota.

Músculo débil

Mientras vayan divididos se alejan las posibilidades de triunfo, porque eso desestimula el voto, insiste la politóloga Nancy Requena. Pero, va más allá y señala que el gobierno revolucionario se ha encargado de desvalorizar el voto en su posibilidad de cambio real. Esto se agrava si se le añade que no existe una fuerza realmente unida.

«¿Cuándo van a entender que tienen que posponer sus apetencias personales hasta que vivamos en democracia? El gobierno sí tiene capacidad de movilizar y presionar a la gente con los votos, la oposición no. El único músculo que puede tener la oposición es precisarme estar unidos. La gente que no está tan motivada políticamente va a argumentar que es lo mismo de siempre y que no se ponen de acuerdo», argumenta Requena.

La politóloga refiere qu,e cuando se creó Fuerza Vecinal, pensó que era una alternativa en tanto que la tarjeta de la MUD estaba inhabilitada. Puntualiza que, una vez que la tarjeta de la Unidad fue habilitada para las regionales, lo más lógico era que todo el mundo se fuera por allí.

Recuerda que la división cobró en Baruta cuando (2018) el oficialismo se hizo con 9 de 11 concejales. Asimismo, reconoce la posición del dirigente Roberto Patiño (PJ), quien aun con ascendencia en el municipio Libertador, acató la decisión del G4 sobre el candidato opositor en Caracas.

El G4 sin plan

Fuentes de la oposición señalan que están claros en que el camino para las elecciones regionales no será fácil en Miranda o en Lara, pero tampoco en el resto del país.

«Es un proceso totalmente atípico con muchas contradicciones, que se sale del esquema natural de cualquier otra oportunid,ad e incluso de los otros procesos de elección popular. Nos golpea muchísimo la división, hay que hacer un esfuerzo para ganar la mayor parte de espacios posibles», dice un dirigente del G4 que prefiere no ser identificado.

Los politólogos Fernando Spiritto y Nancy Requena destacan que la Unidad no transmite la existencia de un plan y una estrategia coherente.

«El G4 va estas elecciones sin unidad y sin un plan coherente. Además, el liderazgo de la oposición va a las negociaciones, en México, casi que por necesidad; la sociedad estaba rebasando al liderazgo político, y el G4, y la oposición en general, enfrentaba la rebelión de líderes regionales que querían medirse en elecciones. Entonces, el G4 y el gobierno interino se vieron sobrepasados por quienes les pedían hacer algo», indica Spiritto.

Enfatiza que la estrategia de 2019 está totalmente agotada, luce inmóvil y el resultado es la concurrencia a las regionales sin organización, sin plan previo y, lo que es peor, sin unidad.

