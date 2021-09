Veinte años del 11S: América Latina, una oportunidad perdida

La militarización de las fuerzas de seguridad civiles trajo consigo la introducción de prácticas abusivas en la represión de las protestas sociales, recurrentes en un continente donde la desigualdad es enorme y donde cada crisis económica acaba golpeando con fuerza a una incipiente clase media que, surgida de la pobreza, se ve de nuevo empujada hacia abajo.

Mientras los Estados Unidos, siempre firmes aliados y protectores de Israel, se dedicaban con todas sus fuerzas a la perpetuación de su orden en Oriente Medio, se enfrascaban en el avispero afgano y continuaban su viejo enfrentamiento con Irán, China aprovechaba el hueco de poder dejado en Latinoamérica para consolidar su penetración económica en el continente, discreta pero muy profunda. El alza de la demanda de materias primas de las que el continente es tan rico impulsó el precio de minerales, hidrocarburos, madera, soja, y disparó las exportaciones de carne y pescado.

Marea Rosa

Latinoamérica rompió entonces con el Consenso de Washington imperante y vivió la llamada Marea Rosa. Pero los gobiernos neodesarrollistas de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú o Ecuador, no aprovecharon la bonanza. En vez redistribuir la riqueza y consolidar instituciones democráticas y servicios sociales universales, les resultó más sencillo distribuir rentas del extractivismo en forma de ayudas y subvenciones. Se trataba de no incomodar a los bancos y a los grandes empresarios, para que no vieran peligrar sus intereses por una implantación de políticas verdaderamente de progresistas y redistributivas, como las fiscales, que casi nunca llegaron a la región con fuertza suficiente.