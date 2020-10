Argentina, ¿sin plan ni estrategia para gobernar?

El movimiento de Cristina resultó, tácticamente, impecable, pues nadie podía dudar de la capacidad de articulación y de negociación de Alberto Fernández, aunque algunos sí dudaban de su margen de acción para domar al peronismo y, sobre todo, para construir poder propio, más allá del kirchnerismo, aspecto que revela la astucia de la jugada de Cristina, siempre que se parta del a priori de que la ex presidenta buscaba que el peronismo dependiera de ella.

Siguiendo ese razonamiento, se entiende entonces porqué dotó a Alberto Fernández con un poder que, a decir verdad, se agota en el formalismo de la investidura. Un poder, al fin y al cabo, intangible, y que por las condiciones concretas del sujeto, lo excede política y simbólicamente.

Transcurridos diez meses de gestión, ya pueden observarse las consecuencias del movimiento de Cristina Kirchner: la capacidad y la calidad de gestión de Alberto Fernández son inversamente proporcionales a la calidad de la maniobra de Cristina Kirchner. La táctica fue brillante para ganar la elección, pero carece, por la naturaleza misma del poder, de los dispositivos que permitan traducir tal articulación electoral en una eficiente gestión pública, algo que probablemente Cristina no imaginó en el momento de elegir candidato a Alberto Fernández, o tal vez sí.

Hoy no se advierte nítidamente cuáles son las figuras que lideran la resolución de los numerosos conflictos que enfrenta el gobierno. Ni ministros ni funcionarios de segundas y terceras líneas poseen el poder suficiente para zanjar cuestiones como las tomas de tierras, la creación de instituciones destinadas a interferir en la libertad de expresión y el posicionamiento de Argentina acerca de la brutal dictadura de Nicolás Maduro.

La ausencia de un liderazgo asumido y reconocido por todos afecta la coordinación de la gestión política de la crisis.

Verticalismo sin liderazgo o el síndrome del miedo al poder

Aparecen así serias dudas acerca de quién gobierna realmente en la Argentina. Dudas que no pueden despejarse unilateralmente, aunque muchos desearían que así fuera: no es Cristina Kirchner quien cabalmente manda, pero tampoco el presidente.

Esta anomalía institucional y política acerca de la identificación del poder real impacta directamente en el peronismo: no es casual que la CGT se encuentre dividida, y que dentro del Frente de Todos existan serias tensiones entre los mismos kirchneristas, así como entre peronistas “de Massa” y kirchneristas, y entre intendentes peronistas y el gobernador Axel Kicillof. No obstante, de estos problemas no se sigue que exista la posibilidad de una salida “vía la ruptura”. Ni Massa ni Alberto Fernández están dispuestos a “romper” con el kirchnerismo.

Por otro lado, algunos sindicalistas y peronistas díscolos mantienen una distancia “óptima” con el presidente. Se configura de esa manera un juego de acercamientos y distanciamientos muy sigiloso, cuyo desenlace depende del timing de la caída: si ésta se revela en las elecciones legislativas de 2021, empezarán a notarse las “diferencias” y el peronismo podría dividirse nuevamente, abriendo así las puertas a la figura emergente de la oposición: Horacio Rodríguez Larreta, el hombre encriptado, un hombre mucho más complejo de lo que habitualmente se supone, ya que no sabe antagonizar, y en eso consiste su capital político.

El efecto de la gran maniobra de Cristina está a la vista. Se trata de la intangibilidad del poder de un presidente que necesita hablar cada vez más, tal vez porque lo único que ejerce con seguridad es el uso de la palabra. Se llega así a la paradoja del poder intangible, que consiste en un sistema de toma de decisiones fragmentado, en el que el presidente no posee el capital simbólico ni estructural necesario para conducir un movimiento que históricamente ha sido dirigido en forma vertical.

El peronismo y el kirchnerismo empiezan a desafiar a su propia historia, y acaso al mismo sistema presidencialista del que tanto se han beneficiado, lo cual se torna más peligroso en escenarios críticos como los que se avecinan