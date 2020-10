Bolsonaro abraza el asistencialismo y se acerca a Lula

El proyecto de asistencia del presidente brasileño Jair Bolsonaro tiene como objetivo absorber a Bolsa Familia, el programa social más exitoso del gobierno Luiz Inácio Lula da Silva y uno que Bolsonaro criticó hasta que asumió el cargo.

"Me gustaría que la mayoría de la población brasileña tuviera un mínimo de conocimiento [...] para elegir A, B o C, que no sea con sus estómagos. [...] El Gobierno Federal da a 12 millones de familias alrededor de 500 reales por mes a través del Bolsa Familia y sale adelante con 30 millones de votos".

Esta frase fue dicha por el entonces diputado federal Jair Messias Bolsonaro en agosto de 2010, cuando Dilma Rousseff y José Serra disputaban la presidencia de la república. Ese mismo año, Bolsonaro reafirmó que Bolsa Familia hizo que la gente se convirtiera en votantes "ignorantes" del PT, el Partido de los Trabajadores, que tiene a Lula como principal fundador.

En 2011, llamó a Bolsa Familia un programa asistencialista y lo acusó de ser un "obstáculo para elegir un buen presidente".