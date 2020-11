A dos años de la elección de Bolsonaro: Brasil en una campaña perpetua

Fueron las autoridades locales las que tuvieron que decidir en definitiva a qué procedimientos recurrir. Así pues, alcaldes y gobernadores debieron implementar las medidas de distanciamiento social como mejor les pareciera. Esto produjo un conflicto entre el ejecutivo y los gobernadores de cada estado, lo cual se tradujo en mensajes contradictorios a la población con respecto a los mecanismos de cuarentena y otorgó a Bolsonaro la oportunidad para achacar la responsabilidad del catastrófico manejo de la crisis sanitaria y sus gravísimas repercusiones económicas a las autoridades locales. Cuando no era la culpa de los gobernadores, era de la Organización Mundial de la Salud o de China. Nunca de Bolsonaro.

Al mismo tiempo, el presidente ha estado trabajando arduamente con el fin de consolidar las alianzas en el Congreso y en el Tribunal Supremo Federal. En la primera mitad del año, Bolsonaro fue vehementemente criticado por su postura ante la pandemia, así como por su participación en manifestaciones antidemocráticas y anticonstitucionales. Las mociones de destitución en su contra fueron ganando terreno. Además, la dimisión de Sergio Moro, quien lo denunciara por obstrucción a la justica e intención de interferir en la labor de la policía federal, remeció la dinámica interna del gobierno y acaparó por algún tiempo prácticamente toda la atención pública. Bolsonaro, que rompió filas con el partido que lo llevó al poder y no tiene actualmente ninguna afiliación partidaria, concedió favores a políticos de carrera de un grupo de partidos de centroderecha conocido como Centrão, en un intento por asegurar su defensa en caso de iniciarse un proceso de destitución.

Pero muchas cosas han cambiado desde entonces; entre otras, la entrega de un bono de auxilio destinado a trabajadores informales y desempleados, que no solo contribuyó a volver mas bien remota la posibilidad de una destitución, sino que reforzó incluso la popularidad de Bolsonaro hasta un 40 % – cifra que no alcanzaba desde el inicio de su mandato. Entretanto, su decisión de nombrar a Kássio Nunes Marques en el Supremo Tribunal Federal indignó a su base “ideológica”, que esperaba ver en su lugar a algún representante de la línea dura del conservadurismo cristiano. En un intento por apaciguar su descontento, Bolsonaro aseguró a sus adeptos que pronto nombraría un segundo juez, al fin, como lo había prometido, alguien “terriblemente evangélico”, y los instó – con tono mesiánico – a confiar en él aunque desaprobaran sus decisiones o no entendieran sus motivos.