¿Es posible una tercera vía en Brasil?

El retorno a la política de Sergio Moro, el antiguo juez a cargo de la investigación del caso Lava Jato, fue calurosamente bienvenido por los partidarios de la tercera vía. Moro, quien formara inicialmente parte del gobierno de Bolsonaro, lo acusó más tarde de haber intentado interferir en el trabajo de la policía federal y buscado acceder a los servicios nacionales de inteligencia a través del nombramiento de uno de sus confidentes a la cabeza del organismo, tras lo cual terminó por renunciar a su cargo de Ministro de la Justicia en abril de 2020. A comienzos de este mes, Moro hizo su entrada oficial en la carrera presidencial uniéndose al Podemos, un partido de derecha que ha votado sistemáticamente a favor de las propuestas legislativas del gobierno. Posteriormente, confirmó su intención de presentarse a la presidencia durante una entrevista televisiva.

¿Cómo se posiciona políticamente la tercera vía? En la práctica, es casi una docena de personas la que compite por ese voto. Algunos de sus posibles cabecillas, como Moro, Doria y el gobernador de Rio Grande do Sul Eduardo Leite, son ex aliados de Bolsonaro. Ciertos sectores de la sociedad y la prensa los perciben como representantes de una derecha política moderada, dispuestos a negociar con el centro e incluso con la centro-izquierda. De ahí que sus simpatizantes crean simbolizar la esperanza y el cambio. Pero cabe preguntarse cuán alternativo o moderado será realmente un candidato de la tercera vía. ¿Ofrecerá alguno de estos hombres una alternativa real y clara frente a Bolsonaro, quien fuera hasta hace tan poco su compañero de filas y líder?

Por ahora, se puede decir que no todo está perdido para Bolsonaro, que aún puede recuperar a algunos de sus votantes desencantados. Lula, por otro lado, no se beneficia necesariamente de la impopularidad de su rival, pues una buena parte del electorado, de todos modos, rechaza vehementemente a ambos candidatos. En caso de que una tercera candidatura no gane terreno, los votantes pueden decidir elegir entre lo que consideran el mal menor.

También es importante señalar que los grandes medios brasileños no logran mostrar la naturaleza asimétrica de la dinámica polarizante de los principales candidatos. En contraste con el discurso generalmente incendiario de Bolsonaro, Lula habla de unidad nacional y de una política conciliadora. Calificar a Lula de “populista”, como suelen hacer los medios, no es más que una forma de desacreditarlo y desestimar de paso su atractivo popular, ya que el término tiene connotaciones peyorativas en el lenguaje cotidiano del país.

Se crea también una falsa equivalencia entre un candidato de izquierda moderada, con un partido que se inclinó cada vez más hacia el centro durante su mandato, y un presidente populista de extrema derecha. La creación de esta falsa equivalencia y, por lo tanto, de una supuesta polarización entre dos bandos que se ven arrojados de forma desigual a esta dinámica, beneficia en última instancia al bando extremista, que se nutre del escenario político polarizado para sustentarse.

Muchas cosas pueden suceder de aquí a las elecciones de octubre próximo en el siempre cambiante horizonte de (im)posibilidades políticas del país. Habrá que ver si la ventaja de Lula frente a Bolsonaro podrá mantenerse en el tiempo, o si por ejemplo un tercer candidato logrará abrirse paso (en la última encuesta de Atlas Político, Moro alcanza cómodamente el tercer lugar). Lo cierto, sea como fuere, es que las apuestas nunca fueron tan altas para los brasileños, tras casi dos años de pandemia. La perspectiva de una devastación ambiental sin precedentes, la agudización de la crisis económica y el retorno de la inseguridad alimentaria tendrán ciertamente un papel crucial en el resultado.