Caracas: ¿Ingobernable?

Perder el derecho a elegir

El constitucionalista Alí Daniels consideró que los alcaldes estaban haciendo una interpretación incorrecta de la situación. A su juicio lo que se planteó es que Faría tenga competencias sobre esos municipios, pues de lo contrario se tendría que hacer una reforma constitucional.

Ante una pérdida hipotética del derecho de los mirandinos a elegir sus representantes, Daniels introdujo el principio de progresividad, establecido en el artículo 19 de la Constitución venezolana que reseña lo siguiente:

"El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos".

Esto sólo significa que los derechos no pueden disminuirse, sino expandirse. "Si yo ya escogí al gobernante de Caracas, el tema es que yo ya tengo el derecho a seguir escogiéndolo, no me lo puedes quitar. Los propios alcaldes, canalizando esas iniciativas, pueden proponer un proyecto de ley", explicó Daniels.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Sucre y Baruta concentraban 31% del total de la población mirandina, 22% y 9%, respectivamente. Y el exconcejal del municipio Baruta, David Uzcátegui, afirma que el 41% de la población electoral del estado Miranda está distribuida en estas cuatro jurisdicciones.

Para Juan Barreto, alcalde mayor electo para el período 2004-2008, las autoridades que gobiernan el Área Metropolitana de Caracas deben ser electas por sus ciudadanos y considera que debe hacerse una reforma de la Constitución. Piensa que lo ideal sería presentar una enmienda puntual para lograr este fin. No obstante, consideró que no se ha hecho "por una razón de control político de la capital".

Lo anunciado por Faría no es "una idea ni buena ni mala" para Juan Barreto. Al menos esa será su postura hasta que se conozca su alcance. Sin embargo, piensa que la alcaldesa del Libertador, Érika Farías, tiene un área muy extensa que atender, de allí su interés por desconcentrar el poder municipalizando otras parroquias.

"El asunto del área metropolitana viene siendo tratado desde hace mucho tiempo. Se ha hablado de dividir a Libertador en cinco municipios, donde Catia sea uno autónomo. Catia tiene más habitantes que muchos otros municipios del país, más que Baruta, incluso. La zona sur de El Valle, el Cementerio, podrían ser otro municipio, para dar mayor funcionalidad a un gobierno local que debería estar más cerca de la gente".