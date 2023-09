El negacionismo en Chile no es solo de hoy. A mediados de noviembre de 1973 Valeria Varas comenzó a ser torturada. Cuando la soltaron y le dieron la ciudad por cárcel algunos familiares y amigos le dijeron de estaba loca, que cómo se le ocurría inventar esas cosas terribles. Se fue del país y desde entonces vive en Costa Rica.

La Comisión Nacional sobre prisión política y tortura, registra su caso: 25376. Varas Rojas, Ilse Valeria CI: 800530865.

Recientemente un dictamen de la justicia chilena le da la razón, la declara víctima de crímenes de lesa humanidad.

A Valeria esta sentencia la reconforta porque se impone la verdad sobre la pretensión de restarle importancia a lo ocurrido.

Por citar solo el ejemplo más reciente, la diputada chilena Gloria Naveillán, del partido Social Cristiano (en conversación con Radio Cooperativa) dijo que los abusos en contra de las mujeres durante la dictadura, “son denuncias que no están probadas” […] Más adelante agregó, “yo no creo que sean sistemáticos. Creo que eso es parte de una leyenda urbana”. Tan grotescas declaraciones han llevado incluso a gente de la derecha chilena a rechazarlas con energía.

Quienes piensan como Naveillán revictimizan a las mujeres abusadas porque les niegan incluso las razones de su pesar.

Esta entrevista es una gota de agua en el lago de las iniquidades. El listado víctimas de prisión política que la Comisión Valech es de 27.255, año 2004. Aproximadamente el 92% habrían sido torturados. No son todos: “La Comisión está consciente que, pese al elevado número de víctimas y casos de detenciones y torturas reconocidos, ellos no constituyen la totalidad de personas que sufrieron prisión política y tortura durante el régimen militar”.

Valeria tiene “la suerte” de poder dar testimonio. Los 3200 asesinados y los 1.162 desaparecidos, no pueden narrar su martirio.

La pretensión de este artículo es variada: asumir el horror para aprender a lo que conduce el desprecio y el odio hacia el otro. Para asumir la magnitud que puede adquirir la deshumanización. Para hacerse parte del último informe “Claves Ipsos” publicado esta semana, según el cual el 74 % de los chilenos espera que la democracia esté lo suficientemente consolidada para que no se repita un golpe de Estado como el de 1973 durante los próximos 50 años. Es precisamente la compresión del pasado lo que posibilita a la sociedad proyectarse un futuro más digno.

Testimonio

“Mi nombre es Valeria Varas. Estoy viviendo en Costa Rica. Me vine de Chile, después del golpe, después de que fui detenida. Me vi obligada a hacer esto. Yo estudiaba diseño industrial en Valparaíso. En ese momento tomé la opción de apoyar el gobierno de Allende. Era una estudiante de izquierda en un tiempo en el que la polarización era total. La escuela de diseño era muy pequeñita. Esto ocasionó que cuando vino el golpe de Estado, las personas que no eran de izquierda habían hecho listas de las que sí lo éramos y nos empezaron a buscar.

Así llegaron a la pensión en donde estaba hospedada. Mi familia estaba viviendo en Quillota, aunque nosotras éramos originarias de el Norte, de María Elena (oficina salitrera declarada en el 2008 monumento nacional) Antofagasta. Me fueron a buscar, pero no me encontraron. Como se había cerrado la universidad, me fui a Quillota. Una compañera vio mi dirección y me fue a avisar de que si no me entregaba me irían a arrestar.

En ese momento estaba sola en un negocio que tenía mi mamá, una fuente de soda, con mi hermana de 15 años y mi abuela. Decidí entregarme, porque yo pensaba, aparte de ser de izquierda, qué me puede pasar más que, no sé, que me controlen, que me tomen los datos. Pero igual jugaba entre dos situaciones: que podía pasar eso o podía ser sumamente terrible. Es así como decido ir para que no llegaran a la casa y le pasara algo a mi hermana que era una adolescente o a mi abuela que estaba en una silla de ruedas.

Nunca me imaginé lo que vino después. Fue terrible, algo así como entrar al infierno de Dante. Hoy en día se quiere minimizar lo que pasó. Me duele profundamente porque yo las vi y viví cuestiones horrendas que estoy dispuesta a contar entre lágrima y lágrimas.

Me llevaron primero a la Academia de Guerra y ahí, a los gritos, no paraban en todo el día y toda la noche, donde mataban y torturaban gente.

A las mujeres nos desnudaban, hacían lo que querían. A mí me pusieron tanta electricidad que, en un momento, cuando me dieron un pequeño respiro, me tiraron al suelo donde estábamos todas los detenidos políticos. Yo creía que había terremoto porque saltaba y saltaba. Y no lo había, sino que era mi cuerpo el que temblaba por la cantidad de electricidad que me habían puesto. Me pusieron ratas en los pechos. ¿Por qué una persona detenida política, una joven de izquierda, te podían hacer cuestiones de ese tipo? Me colgaron de los pies. Me daban golpes, me pateaban. En un momento comenzaron a estrangularme. Me pusieron algo en el cuello y yo en ese momento pensé que me moría. Hasta que de pronto como que me resucitaron. Lo que recuerdo palpablemente porque uno de los torturadores dijo: “qué lástima, se nos iba a ir cuando estábamos recién empezando”.

A nadie se justifica, ni siquiera un gran líder o lideresa política, que se la trate de esa manera.

Vi gente que sacaron de ahí prácticamente muerta. A uno que le perforaron el pulmón. Recuerdo que en un momento no sabía si era de día o de noche, porque nos tenían con vendas en los ojos. Pero en un momento supe que era de día porque me mandan a limpiar las salas de tortura. Fue encontrarse con uñas, con trozos de cabello arrancados con piel del cráneo, pedazos de dedos. Todas esas muestras eran el testimonio de una maldad infinita.