El coronavirus y las medidas de seguridad para la migración en América del Sur: el caso venezolano

Aunque están a disposición de toda la ciudadanía de sus países, estas asistencias no se conceden de forma indiscriminada. De esa forma, muchos migrantes no cuentan con esa ayuda gubernamental e incluso los que la reciben se enfrentan a dificultades, ya que no es suficiente para cubrir todos los gastos. Esta población también tiene mayores dificultades para acceder a educación y servicios de salud. Además, se enfrentan a numerosos obstáculos para conseguir un trabajo formal, principalmente en Brasil, debido a la barrera del idioma. Sin embargo, ni siquiera el trabajo formal garantiza un ingreso estable para las familias, situación que ha empeorado intensamente en la pandemia[ii].

Aunque Brasil no ha adoptado medidas de seguridad como los estados mencionados y no hay noticias de venezolanos que regresen de este país, esta nacionalidad no se enfrenta a una situación más fácil en el país. En las grandes ciudades, donde el costo de vida es aún más alto, ya hay informes de personas que han sido desalojadas y, principalmente, de escasez de alimentos. Aunque el gobierno ha aprobado una ayuda de emergencia para personas en situación de vulnerabilidad, no todos los que la necesitan pueden recibirla, como ya ha ocurrido con los programas de transferencia monetaria. Además, la crisis ha aumentado el desempleo, lo que ha agravado aún más la vulnerabilidad de esas poblaciones.

Es en este contexto que entra en juego la solidaridad de las personas que ayudan a los migrantes y refugiados. Los venezolanos buscan ayuda primero entre su comunidad, en la red de amigos y en las iglesias, que a menudo hacen donaciones de alimentos, ropa, muebles, entre otros artículos. Muchas veces vinculadas a la Iglesia Católica, las ONG también ayudan a los refugiados y solicitantes de asilo.

Sin embargo, las campañas de recaudación de fondos no son suficientes. En el contexto actual, es necesario establecer políticas públicas en respuesta a la pandemia, especialmente para la población migrante y refugiada, a fin de que no se sigan violando sus derechos, sean o no regulares.

