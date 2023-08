Con tanta fragmentación, tanta pluralidad de organizaciones y pragmatismo de muchos de estos grupos, Castillo consiguió apoyo suficiente en el Congreso para mantenerse. Le censuraban ministros, pero tenía un apoyo para continuar porque predominaba la idea de que si se caía se podía caer todo. El extremo pragmatismo se expresa en los parlamentarios: no nos muevan mucho, que no queremos irnos. Eso sostuvo a Castillo, que luego intenta dar un golpe el día que sale más información sobre sus vínculos con un pago de coimas y otras ilegalidades. Es el golpe más torpe de la historia de América Latina. Tan inútil que mucha gente cree que no hubo golpe, que más bien fue un contragolpe del Congreso contra Castillo. Pero Castillo intentó un golpe sin ningún apoyo.

Entra Dina Boluarte con el pacto con el Congreso de Nos quedamos todos. Un mensaje fatal para el Perú. Fatal, porque por un lado había gente que apoyaba a Castillo. Él nunca fue un presidente popular, pero tuvo adeptos. Llegó a tener 30% de respaldo, especialmente en zonas rurales, que sintió los hechos como una afrenta en la que el Congreso le había dado un golpe a Castillo. Por otra parte, Boluarte planteó una agenda que no era solo democrática, también hablaba de cerrar el Congreso, ello exacerbó a la población, dando lugar a protestas que fueron reprimidas violentamente, con acciones que de verdad pensé que no se podían dar ya en este país.

Después no hubo reacción por parte del Estado, el Ejecutivo no renunció, no cayó ni un ministro, se puso el tema bajo la alfombra y más bien ha sido la prensa internacional y la prensa peruana independiente las que han levantado el tema de lo que fue la represión de diciembre y enero último (Un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes exhortó al gobierno del presidente Joe Biden a suspender toda la asistencia de seguridad federal a Perú debido a un “patrón de represión” contra las protestas antigubernamentales).

Dina Boluarte tenía el discurso de que salvó la democracia contra el golpista, pero en verdad ella era parte del grupo de Pedro Castillo. Ella exacerbó los ánimos en los meses previos y ahora es la mejor amiga del Congreso y está blindada por éste, cometiendo actos que son claramente antidemocráticos.

JZ: La presidenta Dilma Boluarte ¿es una mandataria o una mandada?

ED: Es una gran pregunta, porque de una parte está capturada por el Congreso. Creo que hoy por hoy el Congreso manda en la relación entre ambos. Ella vive asustada de lo que el Congreso puede hacer, no tiene una bancada propia. Lo que hay es un pacto de no agresión.

De otra parte, también es cierto que es un ejecutivo que no obedece ni está compuesto directamente con las fuerzas del Congreso. No hay que restarle responsabilidad a Dina Boluarte. Ella, de alguna manera ha optado por esa alianza. No es que ella está presionada para quedarse.

Si renunciara, el Congreso tendría que buscar una salida constitucional y es ella la que ha optado por quedarse. Entonces, si bien creo que el Congreso peruano desde el año 2016 ha ganado un poder muy grande, institucionalmente, se trata de un poder que no está centrado en la fiscalización democrática ni mucho menos, sino en variados intereses pequeños que son los de los congresistas, algunas de ellos mafiosos o extraños. Todo para lograr acuerdos y cosas que huelen muy mal.

Es importante señalar que existen ciertos acuerdos conservadores, con una agenda compartida por la izquierda y la derecha. Se llama a veces izquierda progresista, pero no tiene nada de ello. Es una izquierda que se da la mano con la derecha en temas vinculados a los derechos de la mujer, a la diversidad sexual. En eso hay un gran acuerdo y en el tema de quedarse hay unanimidad.

JZ: Parte del poder está a la vista en el Congreso. Hay voces que aseguran que otra parte importante del poder en el Perú de hoy lo tiene en sus manos el sector más conservador y neoliberal del país. ¿O hay que matizar esta observación?

ED: Es impresionante cómo este gobierno con poca legitimidad recibe el apoyo o tolerancia de sectores empresariales, de medios de comunicación que tenían un modo para fiscalizar a Castillo y tienen otro para hacerlo con Dina Boluarte. No hablo de la radicalidad de los medios alineados. Me refiero a medios que tenían una mejor práctica antes del 2021 y que ahora, desde la campaña electoral, se volvieron anti castillistas, con lo que le hacen un favor porque terminan convirtiendo en héroe a quien no merece serlo. Ayudan a la construcción de esa imagen del que se opone a los grandes poderes.

Sí, es el grupo de poder empresarial, si se quiere, que en los años 90 apoyó a Fujimori, pero en tal caso con mucha mayor popularidad la de Fujimori. Lo que vemos hoy es casi: “no te voy a apoyar con entusiasmo, pero voy a hacerme de la vista gorda. No voy a meter varios temas porque nos sacaste de algo mucho peor para nosotros”.