En Cuba, el unicornio azul se perdió, la Revolución también

Del otro lado, en esos últimos días de noviembre las redes sociales que utilizan los jóvenes cubanos (Twitter, Facebook o Instagram) se poblaron de mensajes de solidaridad, pedidos de liberación, solicitudes de apoyo e información del paradero sobre los miembros del Movimiento San Isidro. Tardíamente algunos medios como los periódicos El País, El Mundo, BBC, Washington Post, New York Times, El Universal, La Prensa o Infobae comenzaron a publicar los sucesos en Cuba. The World Movement for Democracy condenó el arresto arbitrario del artista Denís Solís González, declarando que esas técnicas estratégicas represivas, arrestos arbitrarios, desalojos, cortes de datos móviles, hostiga a los ciudadanos.

Cotidianamente, los cubanos que tienen el descaro de pensar distinto del gobierno son detenidos por unas horas, pierden la conexión a internet por unas horas o tienen a miembros de la Seguridad del Estado en la puerta de sus casas también por unas horas. Por ejemplo, mientras escribimos esto (entre el 4 y el 9 de diciembre) leemos que Luz Escobar, periodista de 14 y Medio, tiene a oficiales del Ministerio del Interior en la puerta de su edificio que le comunicaron que “no puedes salir hoy”. Luz Escobar no ha sido acusada de ningún delito, pero es cierto que no está de acuerdo con lo que decide el gobierno cubano.

Algunos de los artistas que estuvieron en la reunión del viernes 27 han enfatizado públicamente que, en la sentada en las puertas del Ministerio, no hubo insultos y que el objetivo fue siempre un diálogo pacífico con el gobierno. En el último podcast de El Enjambre, uno de los asistentes a la reunión, Yunior García Aguilera, joven dramaturgo -quien se convirtió en una persona muy respetada entre los artistas y rápidamente fue denostado por seguidores del gobierno en las redes sociales- analizó lo que sucedió el viernes 27 y los días siguientes. Algunas de las frases de Yunior resumen de una manera brillante esos sucesos. Respecto de la preparación de la reunión entre los artistas antes de entrar al Ministerio de Cultura dijo “ejercer la democracia sin haberla ejercido nunca antes era difícil”.

Otra frase colmada de contenido histórico fue: “han educado al pueblo cubano en la universidad gratuita y después esperan que se chupe el dedo”. Existe una diferencia entre los cubanos que no tienen acceso a las redes sociales ya que siguen creyendo a rajatabla la información proporcionada por el periódico Granma (órgano oficial del Partido Comunista Cubano) que describió la manifestación como “un nuevo show contrarrevolucionario, auspiciado y apoyado por el gobierno estadounidense”. Sin embargo, los jóvenes cubanos que sí tienen acceso a las redes elijen otras vías de información que ya no son las generadas en Miami. Existen hoy medios de comunicación como 14ymedio, El Toque, Periodismo de Barrio, El Estornudo, Diario de Cuba o el podcast El Enjambre cuyos editores y periodistas son jóvenes que viven en Cuba.

Una sorpresa desagradable fue el despliegue militar del gobierno en La Habana. Las denominadas “Avispas Negras” se dejaron ver por toda la ciudad, demostrando que el gobierno tiene planes de represión en caso de manifestaciones. Yunior García Aguilera, Camilo Condis y Lucía March expresaban en el podcast El Enjambre que estos militares con autos en buenas condiciones y “armados hasta los dientes” daban miedo e inseguridad. La salida de estos militares, creían, era totalmente contraproducente ya que los cubanos no se sentían protegidos por ellos. Afirmaron que “No está claro a quien están protegiendo”. Un artículo de Cubanet compara el gasto que el gobierno había realizado en el equipamiento de estas tropas especiales y la falta de inversiones en agricultura, enfatizando que esta diferencia deja ver las prioridades del gobierno.

Otro de los puntos en los que se reclamó un cambio es en la facultad del gobierno de decidir quién es artista y quién no. Los artistas enfatizan que están pidiendo libertad de contenido y libertad de expresión y si bien son reclamos políticos no son reclamos contra revolucionarios. Sin embargo, García Aguilera recordó que el “error del gobierno fue olvidarse que la cultura es peligrosa”.