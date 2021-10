Deje de intentar salvar a los pueblos indígenas

El segundo sector agradece esta dinámica porque si van a pagar impuestos, prefieren elegir una causa que directa o indirectamente les reporte más beneficios. Un ejemplo de ello sería que una empresa que produce mantequilla de cacahuete obtuviera una exención fiscal por donar a la investigación de la alergia al cacahuete.

La situación se complica aún más con las estructuras híbridas, que mezclan empresas con fines de lucro con fundaciones sin fines de lucro. Humans in the Loop, por ejemplo, es una empresa social con sede en Europa que capacita a refugiados y personas desplazadas en zonas de guerra en todo el Medio Oriente para realizar trabajos remotos anotando imágenes en nombre de empresas de inteligencia artificial. Es una agencia de contratación con fines de lucro y una fundación sin fines de lucro que capacita a las personas para ingresar a la fuerza laboral. Este modelo ha sido replicado en América Latina para lidiar con la migración masiva de Venezuela a Brasil, gran parte de la cual es indígena, por una organización socia de Humans in the Loop llamada DignfAI.

En este escenario "híbrido", el término "sin ánimo de lucro" se utiliza para exaltar una empresa con ánimo de lucro, con el fin de generar más beneficios. Todo el dinero deducible de impuestos que se pone en la Fundación (no ONG, porque no realiza un servicio social, sólo se queda con el dinero que se utiliza para este fin) se traduce directamente en una mano de obra bien formada que genera beneficios para las propias empresas o familias adineradas que donan a esta institución del tercer sector. En otras palabras, la Fundación Humans in the Loop no es más que un brazo de la empresa con ánimo de lucro que ofrece a sus clientes una exención fiscal. Mientras tanto, toda la operación se enmarca en la ayuda a comunidades en "peligro" debido a "conflictos armados y desplazamientos forzados" en lugares como Siria e Irak.

La narrativa que creó esta empresa fue que, al formar a los "desplazados internos" (o refugiados que no han abandonado sus países), están ayudando a insertarlos en el campo del aprendizaje HITL (Human in the Loop). Los desplazados internos están siendo formados para entrar en una nueva y floreciente industria – la de la clasificación de datos utilizada en la IA, también conocida como el toque humano del "aprendizaje automático" – que paga un salario digno. Esta empresa híbrida no sólo genera beneficios para las empresas que necesitan trabajadores cualificados, sino que también mitiga los efectos de la guerra. En otras palabras, es el tercer sector el que canaliza los recursos humanos del segundo sector, al tiempo que proporciona una solución paliativa a las secuelas de la guerra, que es una patata caliente para el primer sector.