Políticas de armas de Brasil imitan las de EE.UU., pero tienen mayores divisiones de clase

Por cada situación en la que se puede usar un arma para proteger a una familia de una agresión, hay varias otras situaciones en las que esa arma se puede usar para infligir daño irreparable a esa misma familia, ya sea provocando violencia doméstica, expandiendo las armas ilegales por organizaciones criminales, o a través de la victimización desproporcionada de familias marginadas.

El papel de la policía

Las operaciones policiales en las periferias brasileñas son notoriamente mortales y los muertos a menudo no están involucrados en actividades delictivas. Simplemente están en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley hicieran su trabajo de manera competente, no habría necesidad de que el Estado transfiriera la responsabilidad de proporcionar seguridad a los civiles. Sin embargo, el estímulo de Bolsonaro al uso de la fuerza y de la violencia resuena bien entre los oficiales de la policía militar – que a menudo se convierten en ávidos partidarios. Como dice un investigador de seguridad pública, que una persona apoye a un político que alienta a los amateurs a asumir una función que es su responsabilidad profesional es "una cuestión puramente ideológica, no práctica". Esta ideología, que representa vagamente los valores familiares tradicionales, los principios religiosos y los roles de género conservadores, no tiene una influencia práctica en la reducción de las tasas de delitos violentos, la lucha contra el crimen organizado o la protección de las familias en sus hogares.

En julio, unas 20 personas murieron en un tiroteo entre la policía y presuntos narcotraficantes en el Complexo do Alemão, en Río de Janeiro. Menos de la mitad de las víctimas tenían antecedentes penales, al menos dos de ellos no eran sospechosos y uno era policía. Este escenario es recurrente; un informe reciente de la Universidad Federal Fluminense (UFF), financiado por la fundación política alemana Heinrich Böll, afirma que entre 2007 y 2021, “17.929 operaciones fueron realizadas por la policía en Río de Janeiro. De ese total, 593 operativos policiales resultaron en masacres, totalizando 2.374 muertos”. No hay evidencia que demuestre que estas operaciones fueron efectivas para combatir o detener a las organizaciones del crimen organizado, pero ciertamente fueron efectivas para mantener un reinado prolongado de terror en las comunidades marginadas.

No hay duda de que la desigualdad económica se está volviendo progresivamente intolerable. La pobreza, el crimen y la necesidad de una sociedad más segura son preocupaciones que posiblemente trascienden todas estas divisiones ideológicas. La pregunta es cuáles son los pasos prácticos para mejorar una condición social que conduce a una violencia brutal de norte a sur del globo. ¿La solución podría ser más armas o más dignidad humana?